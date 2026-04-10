MXGP, Andrea Adamo guida la pattuglia di outsider italiani in cerca di gloria a Riola Sardo

Dopo una pausa di due settimane torna protagonista questo weekend il Mondiale Motocross 2026, che fa tappa a Riola Sardo per il primo dei tre appuntamenti stagionali in programma sul suolo italiano (i due successivi saranno ad Arco di Trento il 18-19 aprile e a Montevarchi il 20-21 giugno). Tra sabato 11 e domenica 12 aprile si disputerà dunque il Gran Premio di Sardegna, valevole come quarto round del campionato MXGP e MX2.

Nella classe regina nessuno dei big è ancora riuscito a fare il vuoto in classifica dopo i primi tre GP della stagione, infatti i i migliori 6 della generale sono racchiusi in soli 23 punti a dimostrazione di un estremo equilibrio nella corsa al titolo. Fino a questo momento però una coppia di piloti ha dimostrato qualcosa in più rispetto al resto della concorrenza, e non a caso occupano la prima e la terza piazza del Mondiale nonostante uno “zero” a testa nelle gare lunghe.

Stiamo parlando del giovane fenomeno belga Lucas Coenen (tabella rossa con 136 punti sulla KTM) e del fuoriclasse olandese Jeffrey Herlings (3° con 124 punti sulla Honda bucando due Qualifying Race ed una gara), che arrivano sulla sabbia profonda del circuito “Le Dune” da favoriti della vigilia con un lieve margine nei confronti dell’altro centauro ufficiale HRC Tom Vialle (rivelazione principale in questo avvio di 2026 da rookie), del connazionale transalpino di casa Kawasaki Romain Febvre, del “sabbiaiolo” neerlandese Calvin Vlaanderen sulla Ducati e della coppia ufficiale Yamaha composta dallo sloveno pluricampione iridato Tim Gajser e dal francese Maxime Renaux.

Nel folto gruppo di outsider troviamo poi alcuni componenti della pattuglia azzurra che proveranno ad esaltare il pubblico locale tra cui il rookie siciliano della KTM Andrea Adamo (7° in campionato con un ottimo rendimento soprattutto nelle manche brevi del sabato) ma anche i più esperti Mattia Guadagnini, Alberto Forato ed il rientrante Andrea Bonacorsi dopo l’infortunio rimediato durante la tappa inaugurale in Argentina. Da seguire con curiosità anche il debutto assoluto in MXGP del toscano classe 2006 Ferruccio Zanchi, anch’egli al rientro dopo uno stop per problemi fisici.