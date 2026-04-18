Motocross
MXGP, Lucas Coenen vince la Qualifying Race del GP del Trentino. Sul podio Andrea Adamo
È un sabato all’insegna della famiglia Coenen quello andato in scena sul circuito di Pietramurata per il Gran Premio del Trentino 2026, quinto appuntamento del Mondiale MXGP. Dopo la vittoria del fratello Sacha nella classe cadetta, è Lucas Coenen ad imporsi nella Qualifying Race della categoria regina, al termine di una gara combattuta fino alla fine.
La corsa è partita con il super guizzo di Andrea Adamo, in testa alla prima curva. Il siciliano però viene subito superato dal belga mentre contemporaneamente Jeffrey Herlings è vittima di una caduta. Qualifying negativa anche per Romain Febvre, costretto a fermarsi dopo tre giri per un problema alla sua Kawasaki. Intanto la battaglia davanti entra nel vivo.
Tom Vialle supera Adamo, si porta al secondo posto e mette pressione su Coenen. Il francese, in sella alla sua Honda, proverà fino alla fine a sorprendere il belga senza successo. All’arrivo deve accontentarsi della piazza d’onore a 0.666 decimi di ritardo. Completa il podio un ritrovato Andrea Adamo (KTM, +12.075). Quarto invece De Wolf (Husqvarna, +17.713), seguito da Tim Gajser (Yamaha, +21.323). In top 10 anche Mattia Guadagnini, settimo (KTM, +28.711) ed Andrea Bonacorsi, decimo (+38.603).