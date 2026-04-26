Italia-Ungheria e Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streaming

Dopo aver esordito contro la Cechia, l’Italia tornerà sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) per disputare due partite ai Mondiali 2026 di curling doppio misto nella giornata di domenica 26 aprile. Amos Mosaner e Stefania Constantini saranno impegnati alle ore 10.00 contro l’Ungheria e alle ore 19.00 contro la Germania: i Campioni del Mondo in carica partiranno con i favori del pronostico in entrambe le partite e andranno a caccia di due vittorie importanti per continuare a inseguire le posizioni nobili del gruppo B.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-UNGHERIA DI CURLING MISTO DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00

Gli azzurri inizieranno la propria giornata contro il solido binomio composto da Dorottya Udvardi-Palancsa e Lorinc Tatar, per poi cimentarsi nel duello con la coppia formata da Kim Sutor e Sixten Totzek. Ricordiamo che solo la prima classificata del round robin aperto a dieci squadre si qualificherà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi pass per la fase a eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Ungheria e Italia-Germania ai Mondiali 2026 di curling doppio misto nella giornata di oggi (domenica 26 aprile). Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming su The Curling Channel, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI CURLING OGGI

Domenica 26 aprile

Ore 10.00 Italia vs Ungheria

Ore 19.00 Italia vs Germania

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.