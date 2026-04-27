Tennis
Matteo Berrettini guida la pattuglia azzurra al Challenger 175 di Cagliari. C’è subito un derby al primo turno…
Da martedì 28 aprile a domenica 3 maggio andrà in scena il tabellone principale del Sardegna Open 2026, un evento Challenger 175 (massima categoria del circuito cadetto) organizzato dalla FITP che si terrà sui campi in terra battuta del Tennis Club Cagliari. Nonostante i forfait di alcuni giocatori ancora in corsa nella seconda settimana del Masters 1000 di Madrid, l’entry list del torneo resta estremamente interessante per livello medio.
Quasi tutti i tennisti ammessi direttamente nel main draw cagliaritano tramite classifica fanno parte della top100 mondiale, tra cui diversi big azzurri come Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Presenti in Sardegna anche Matteo Arnaldi, Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia, oltre alle wild card Federico Cinà e Gianluca Cadenasso.
In attesa di capire se raggiungeranno il tabellone principale altri italiani provenienti dalle qualificazioni, va segnalato sicuramente il derby di primo turno tra Sonego e Bellucci, mentre Berrettini debutterà contro lo statunitense Patrick Kypson ed in caso di vittoria troverà agli ottavi l’argentino Mariano Navone, già in trionfo a Cagliari nel 2024 (battendo Lorenzo Musetti in finale) e numero 1 del seeding.
Di seguito il tabellone completo del Challenger 175 di Cagliari.
TABELLONE CHALLENGER CAGLIARI 2026
Mariano Navone (ARG) [1] bye
Patrick Kypson (USA) vs Matteo Berrettini (ITA)
Emilio Nava (USA) vs Damir Dzumhur (BIH)
Zachary Svajda (USA) vs Hubert Hurkacz (POL) (WC)
Roman Burruchaga (ARG) [4] bye
Andrea Pellegrino (ITA) vs qualificato
Qualificato vs Aleksandar Kovacevic (USA)
Aleksandar Vukic (AUS) vs Marcos Giron (USA) [8]
Juan Manuel Cerundolo (ARG) [7] vs Federico Cina (ITA) (WC)
Qualificato vs Matteo Arnaldi (ITA)
Moez Echargui (TUN) vs Cristian Garin (CHI)
Nuno Borges (POR) [3] bye
Lorenzo Sonego (ITA) [5] vs Mattia Bellucci (ITA)
Qualificato vs Gianluca Cadenasso (ITA) (WC)
Stefano Travaglia (ITA) vs Jesper De Jong (NED)
Adrian Mannarino (FRA) [2] bye