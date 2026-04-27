Cameron Norrie sullo scontro con Sinner: “In allenamento mi mette sempre in grande difficoltà”

Cameron Norrie affronterà domani Jannik Sinner negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Il tennista britannico ha sconfitto l’argentino Thiago Tirante col punteggio di 7-5 7-6 (5), guadagnandosi il confronto col pusterese, a segno contro il danese Elmer Møller per 6-2 6-3. Un incrocio che nel circuito professionistico non c’è mai stato e quindi ricco di spunti.

Norrie è un giocatore non dotato di grandissima potenza, ma in grado con le proprie traiettorie mancine di trovare degli angoli che possono mettere in difficoltà chiunque. Sinner, però, potrà fare affidamento su alcuni allenamenti effettuati col britannico e in cui, per stessa ammissione di quest’ultimo, ha creato non pochi problemi al suo avversario.

“Non l’ho mai affrontato, il che è incredibile. Siamo nel circuito insieme da forse cinque anni ormai. Sono entusiasta di giocarci contro, ma ogni volta che ci alleniamo mi mette in grande difficoltà. È davvero molto sicuro di sé, probabilmente il giocatore più fiducioso nel tennis in questo momento. Quindi sono molto curioso“, ha dichiarato poco dopo il successo contro Tirante ai microfoni di Sky Sports.

“Cercherò di metterlo sotto pressione, esprimendo il mio tennis, palla su palla. Sarà un avversario durissimo, ma non vedo l’ora di affrontarlo per la prima volta“, ha concluso.