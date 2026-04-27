ATP Madrid 2026: Sinner e Musetti spediti verso gli ottavi. Jodar colpisce ancora e batte Fonseca

In archivio una (pure troppo) lunga domenica al Mutua Madrid Open per il comparto Masters 1000. Al di là di ogni possibile considerazione sui risultati, resta da domandare all’organizzazione per quale motivo debba ostinarsi a far giocare la sessione serale sul centrale intitolato a Manolo Santana alle ore 20:00 con il risultato di far arrivare all’una di notte il piatto forte di giornata.

Un piatto forte che vede Rafael Jodar continuare a sorprendere: nella sua Madrid, il diciannovenne spagnolo, nella sfida giovane per eccellenza del torneo, sconfigge per 7-6(4) 4-6 6-1 il brasiliano Joao Fonseca. Sono in pochi ad essersene andati dalla Caja Magica quando finisce il match, che mostra Jodar con evidenti stimmate di ciò che potrebbe diventare in futuro. In buona sostanza, se in Italia ora ci sono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, in Spagna presto, oltre a Carlos Alcaraz, è destinato ad esserci Rafael Jodar.

A proposito di Sinner e Musetti, per il numero 1 del mondo nessun problema con il qualificato danese Elmer Møller, e adesso arriva una di quelle sfide che si devono affrontare pur non volendolo, perché il britannico Cameron Norrie è un problema per chiunque dal momento che ha la tendenza a distruggere il tennis degli altri, a far giocare male gli avversari. Quanto al toscano, invece, molto convincenti i segnali contro l’olandese Tallon Griekspoor: ora la sfida a Jiri Lehecka. E il ceco ha dei bei ricordi su questi campi: nel 2024 fu lui a non tremare di fronte alla Caja Magica piena per Rafael Nadal, chiudendo agli ottavi la sua ultima volta a Madrid.

Per Jodar ci sarà il ceco Vit Kopriva, che ha approfittato del ritiro del francese Arthur Rinderknech. E a proposito di Francia, Arthur Fils continua ad andare avanti: adesso ci sarà il confronto particolarmente complesso contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, e qui sarà lotta a non finire. Anche se Fils ha più volte già dimostrato di sapersi adattare a qualunque condizione, nonché di essere in una forma che può portarlo al Roland Garros come un outsider (molto) di lusso.

RISULTATI TERZI TURNI MASTERS 1000 MADRID

Sinner (ITA) [1]-Møller (DEN) [Q] 6-2 6-3

Norrie (GBR) [19]-Tirante (ARG) 7-5 7-6(5)

Kopriva (CZE)-Rinderknech (FRA) [22] 6-4 3-6 rit.

Jodar (ESP) [WC]-Fonseca (BRA) [27] 7-6(4) 4-6 6-1

Etcheverry (ARG) [25]-Prizmic (CRO) [Q] 2-6 6-4 6-3

Fils (FRA) [21]-Nava (USA) 7-6(2) 6-3

Lehecka (CZE) [11]-Michelsen (USA) [33] 6-4 6-2

Musetti (ITA) [6]-Griekspoor (NED) [29] 6-4 7-5