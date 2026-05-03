Arnaldi piega Hurkacz in finale e vince il Challenger di Cagliari! Completata la settimana della rinascita

Completa la sua settimana da favola Matteo Arnaldi che torna finalmente a gioire dopo mesi difficili. Nella finale del torneo Challenger di Cagliari l’azzurro, numero 103 ATP, piega il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero sei, 6-4 6-4 in un’ora e quarantaquattro minuti.

Il ligure infila il break dell’1-0 sul rovescio in rete dell’avversario. Una prima frazione che si snoda sugli strappi dei due contendenti registra i tre giochi consecutivi della testa di serie numero sei che allunga sul 3-1. L’italiano però non molla, spinge da fondo e, sull’errore di rovescio del polacco, timbra il 3-2, tiene per la prima volta il servizio per il 3-3 e, sul diritto in rete del rivale, firma il quinto break in sette giochi per il 4-3. Lo sprint finale di Arnaldi è inesorabile: firma a zero il 5-3 con lo schiaffo di diritto e, dopo aver mancato sei opportunità nel nono gioco, sfrutta l’ottava possibilità per griffare il 6-4 sul diritto in rete di Hurkacz.

Il nativo di Breslavia prova ad invertire il trend e, con un parziale di otto punti a uno, scatta sul 2-0 sfruttando la smorzata in rete dell’azzurro che però non molla la presa, vince quattro punti di fila e timbra l’immediato 2-1 sul rovescio largo dell’avversario. Il tennista sanremese completa la rimonta, ottiene il secondo break consecutivo capitalizzando gli errori di diritto del rivale per il 3-2 e, con il primo ace della sua partita, allunga 4-2. Arnaldi, dopo aver annullato palla break, timbra il 5-3 con il perentorio rovescio incrociato in entrata e, con il tracciante incrociato di diritto, trasforma il match point per il definitivo 6-4.

Arnaldi chiude la sua prestazione con un ace, quattro doppi falli e il 57% di prime. Il sanremese realizza il 64% di punti quando serve la prima e il 56% quando deve affidarsi alla seconda. I due giocatori chiudono la partita con un vincente in più a favore del ligure, 18 a 17, ma l’azzurro limita il numero dei gratuiti a 25, contro i 35 del rivale. Arnaldi vince il computo totale dei punti con un perentorio 68 a 55.