Cobolli-Shelton oggi, ATP Monaco 2026: orario finale, tv, programma, streaming

Flavio Cobolli contro Ben Shelton: questa, oggi, la finale dell’ATP 500 di Monaco oggi alle 13:30. Può essere il secondo titolo di categoria dell’italiano, atteso da una sfida complicata, ma non così impossibile per lui, che nei cinque precedenti l’ha già risolta per due volte.

E quelle due volte si sono verificate nel 2024, prima sulla terra di Ginevra e poi sul veloce di Washington, e sia nell’uno che nell’altro caso si è trattato di rimonte. I due sono poi sempre stati molto vicini anche nei tre casi in cui è stato Shelton a vincere. Chiaramente qui conta, e tanto, il fatto che Flavio sia riuscito a piazzare il colpo più importante della carriera contro Alexander Zverev: ora c’è un’altra sfida con un giocatore che, nonostante non sia propriamente un terraiolo, col tempo è riuscito a prendere le misure alla superficie, anche se a modo suo.

Il match tra Flavio Cobolli e Ben Shelton inizierà alle ore 13:30 Campo Centrale di Monaco di Baviera. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA COBOLLI-SHELTON OGGI, ATP MONACO 2026

Domenica 19 aprile

Ore 11:00 Schnaitter (GER)/Wallner (GER) [Q]-Arribage (FRA)/Olivetti (FRA)

NP Ore 13:30 Cobolli (ITA) [4]-Shelton (USA) [2] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA COBOLLI-SHELTON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.