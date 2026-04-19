Tennis
Dove può arrivare Flavio Cobolli nel ranking ATP se vince la finale con Shelton a Monaco: c’è anche Barcellona da considerare
Flavio Cobolli disputerà quest’oggi la finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera, nella quale sarà opposto allo statunitense Ben Shelton: il match metterà in palio altri 170 punti per il ranking, oltre ai 330 già incamerati finora dai due finalisti.
L’azzurro, che lo scorso anno era uscito all’esordio in Germania, per far posto al torneo bavarese, deve rinunciare ai 50 punti dell’ATP di Almaty 2025, quindi al momento è salito da quota 2320 a quota 2600, issandosi dal 16° posto di lunedì scorso al 13° della classifica virtuale.
Cobolli al momento eguaglia il proprio best ranking, ma in caso di successo si porterebbe a 2770 punti: l’azzurro salirò al 12° posto virtuale, ma per confermare il piazzamento nell’aggiornamento del ranking di domani dovrà attendere l’esiro della finale di Barcellona: Andrey Rublev, in caso di successo, resterebbe davanti all’azzurro.
RANKING ATP FLAVIO COBOLLI
Lunedì 13 aprile: 2320 punti, 16° posto.
Dopo l’approdo in finale a Monaco di Baviera: 2600 punti, 13° posto virtuale.
In caso di vittoria in finale a Monaco di Baviera: 2770 punti, 12° posto virtuale (sarà 13° in caso di successo del russo Andrey Rublev in finale a Barcellona).