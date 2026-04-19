ATP Madrid 2026: gli italiani nel tabellone di qualificazione

Al netto di forfait o ingressi dell’ultimo minuto, saranno quattro gli azzurri al via delle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Madrid: nel tabellone cadetto spazio a Mattia Arnaldi, Francesco Maestrelli, Andrea Pellegrino e Stefano Travaglia.

I primi tre avevano avuto fin da subito accesso alle qualificazioni, con il cut-off iniziale del tabellone cadetto giunto proprio in corrispondenza di Pellegrino, mentre Stefano Travaglia ha dovuto attendere un po’ di più, aspettando le cancellazioni che gli hanno permesso di prendere parte al torneo madrileno.

In teoria anche Luca Nardi sarebbe rientrato tra i partecipanti alle qualificazioni dopo diverse rinunce, ma l’azzurro si è cancellato dall’elenco dei tennisti inizialmente fuori dal tabellone cadetto. Per disputare il main draw, invece, serviranno due vittorie nelle qualificazioni.