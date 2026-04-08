Definito l’orario di Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026: dove vederlo in tv e streaming

Jannik Sinner affronterà il ceco Tomas Machac agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver regolato agevolmente il francese Ugo Humbert in due rapidissimi set, il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere con un avversario insidioso, che è riuscito a sovvertire il pronostico contro l’argentino Francisco Cerundolo (numero 19 delle classifiche mondiale e specialista sul mattone tritato). Si preannuncia un confronto particolarmente impegnativo per il nostro portacolori, che dovrà stare attento a un rivale in ottima forma e che ha i mezzi tecnici per impensierirlo in questo particolare momento della stagione.

L’appuntamento è per giovedì 9 aprile, sarà il secondo match a partire dalle ore 11.00 sul Ranieri III: il programma di giornata sul Campo Centrale sarà aperto dal confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il belga Zizou Bergs, poi a seguire toccherà al nostro portacolori calcare la terra rossa del Principato. Il 24enne partirà con i favori del pronostico e punterà a proseguire la propria striscia di risultati positivi dopo aver firmato il Sunshine Double sul cemento statunitense e con la concreta possibilità di tornare numero 1 del mondo al termine della settimana in Riviera.

Il numero 2 del mondo ha vinto i tre precedenti giocati contro il numero 53 del ranking ATP: nel 2024 si impose ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami (6-4, 6-2) e nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai (6-4, 7-5); nel recente ATP 500 di Doha, l’azzurro ha avuto la meglio per 6-1, 6-4. In paio la qualificazione ai quarti di finale sulla terra rossa del Principato, da disputare contro chi la spunterà nello spicchio di tabellone che prevede Ruud-Moutet e Cilic-Auger-Aliassime.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Machac, match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206): il canale dettagliato verrà definito in mattinata. Garantita la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-MACHAC, ATP MONTECARLO

Giovedì 9 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 Jannik Sinner vs Tomas Machac

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Ranieri III, si giocherà Zverev-Bergs. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-MACHAC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati. Il canale dettagliato verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.