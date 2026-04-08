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Sinner-Machac si vedrà in chiaro su TV8? Orario ATP Montecarlo e decisione ufficiale di Sky

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23 secondi fa

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Jannik Sinner
Jannik Sinner / IPA Sport

Jannik Sinner ha regolato il francese Ugo Humbert al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo e agli ottavi di finale affronterà il ceco Tomas Machac, capace di sovvertire il pronostico contro l’argentino Francisco Cerundolo. Il numero 2 del mondo se la dovrà vedere contro il numero 53 del ranking ATP nella giornata di giovedì 9 aprile (secondo match a partire dalle ore 11.00 sul Ranieri III): partirà con i favori del pronostico, ma il rivale promette battaglia ed è particolarmente insidioso, visto lo stato di forma.

Il fuoriclasse altoatesino punta a farsi largo sulla terra rossa del Principato, dove potrebbe anche scavalcare lo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP e tornare a essere il numero 1 del mondo. La partita contro Machac sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv: soltanto chi possiede un abbonamento potrà seguire il prossimo impegno di Jannik Sinner, visto che gli ottavi di finale di Montecarlo non saranno trasmessi gratis e in chiaro.

Molti appassionati si stanno chiedendo se le partite di Jannik Sinner nel Principato potranno essere seguite in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8. La decisione di Sky, che detiene i diritti televisivi, è già stata comunicata: soltanto la finale del Masters 1000 di Montecarlo, in programma domenica 12 aprile (ore 15.00), sarà trasmessa in diretta su TV8, indipendentemente dalla presenza o meno dell’azzurro. Una semifinale sarà invece trasmessa in diretta tv, sempre su TV8, un’ora dopo il suddetto incontro.

CALENDARIO SINNER-MACHAC, ATP MONTECARLO

Giovedì 9 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 Jannik Sinner vs Tomas Machac

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Ranieri III, si giocherà Zverev-Bergs. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-MACHAC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati. Il canale dettagliato verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

SINNER IN CHIARO SU TV8 A MONTECARLO

Solo per l’eventuale finale di domenica 12 aprile (ore 15.00), che sarà trasmessa indipendentemente dalla sua presenza.

Prevista la differita di una semifinale un’ora dopo.

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