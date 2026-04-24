Marc Marquez lancia l’allarme: “Alex ha più chance di me. Devo crescere, al momento non sono da podio”

Marc Marquez può dirsi soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il pilota padrone di casa ha iniziato con qualche dubbio di troppo il turno, uscendo anche dalla top10, salvo poi rientrarci di forza nel finale.

Il miglior tempo è di Alex Marquez in 1:35.704 con 333 millesimi di margine su Fabio Di Giannantonio, quindi è terzo Marco Bezzecchi a 506. Quarto proprio Marc Marquez a 523, quinto Ai Ogura a 544 mentre è sesto Pecco Bagnaia a 561. Settimo Raul Fernandez a 578, quindi ottavo Fermin Aldeguer a 588, mentre è nono Jorge Martin a 597 con Enea Bastianini che completa la top10 a 655.

Al termine del venerdì andaluso il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “L’obiettivo di giornata è stato raggiunto ovvero la Q2 e non è poco. Non siamo ancora al livello che vorremmo e dobbiamo ancora lavorare parecchio se vogliamo lottare per il podio. Al momento siamo lontani da questo obiettivo. Penso di essere sulla quarta-quinta posizione. Ad ogni modo testa alle qualifiche poi si vedrà”.

Marc Marquez prosegue nella sua analisi: “Al momento penso che Alex abbia più chance di me di puntare alla vittoria. Lui e Di Giannantonio sono più veloci, c’è poco da aggiungere. Ci stiamo avvicinando, ma ci manca ancora qualcosa. Le gomme sono ancora da valutare, come il T4 nel quale perdiamo troppo. Le condizioni fisiche? Sto bene”.