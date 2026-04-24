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MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2026: orari venerdì 24 aprile, streaming, programma TV8 e Sky
Venerdì 24 aprile andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Spagna, quarto round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.
LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 10.45 E 15.00
Si tornerà a girare a un mese circa dall’ultima volta. Una lunga pausa che sarà interessate capire se e quanto avrà inciso sugli equilibri in pista. Per quanto accaduto nei primi tre week end del campionato, Aprilia ha fatto la voce grossa e la classifica generale parla chiaro: Marco Bezzecchi in testa, a precedere il compagno di squadra, Jorge Martin.
Sulla pista dell’Andalusia vedremo se il dominio della moto di Noale si replicherà. Bezzecchi e Martin sono consapevoli di avere una grande opportunità e spingeranno anche per avere la meglio nel loro confronto interno. Sarà chiamata a una reazione la Ducati. Fino a questo momento, la Rossa ha faticato a trovare prestazione, soprattutto col team ufficiale. Da capire se Marc Marquez e Francesco Bagnaia troveranno la quadra.
Il venerdì del GP di Spagna, quarto round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato di Jerez de la Frontera.
GP SPAGNA MOTOGP 2026
Venerdì 24 aprile
Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).
Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).
Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).
Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).
Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).
Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).
PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)
Diretta streaming: SkyGo, NOW
Diretta testuale: OA Sport
MOTOGP SU TV8
Venerdì 24 aprile
Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne, neanche in differita.