MotoGP, con le prove libere di Jerez riparte la stagione. Le Ducati provano a fermare il dominio delle Aprilia

Riparte ufficialmente la stagione del Motomondiale. Dopo il rinvio del Gran Premio del Qatar della scorsa settimana, quindi si torna in azione con una delle tappe classiche del calendario. Stiamo parlando, ovviamente, del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, che si disputerà come tradizione sul tracciato di Jerez de la Frontera.

Solitamente si suole dire che “Il campionato vero e proprio inizia con la tappa iberica”. Quest’anno, vuoi anche per la pausa che si è protratta per quasi tutto il mese di aprile, la gara spagnola assume ulteriore valore. In primo luogo per capire se quanto visto tra Thailandia, Brasile e Texas sarà confermato, in secondo luogo per capire se questo break inaspettato ha messo un po’ di ruggine sui protagonisti della classe regina.

Dove eravamo rimasti? Come ben ricordiamo la stagione si era conclusa con la terza vittoria consecutiva domenica per Marco Bezzecchi (quinta contando anche il finale della passata stagione) con una Aprilia che appariva letteralmente imprendibile, anche al cospetto delle Ducati. Il pilota romagnolo aveva vinto la gara texana, mentre il suo vicino di box Jorge Martin aveva messo le mani sulla Sprint Race. Una conferma eclatante di come la moto di Noale sia quella da battere in questo primo scorcio di campionato. La classifica generale conferma questo trend con il “Bezz” in vetta con 81 punti contro i 77 dello spagnolo. Terzo Pedro Acosta con 60, quarto con Fabio Di Giannantonio con 50, mentre Marc Marquez è quinto con 45.

Le risposte alle nostre domande arriveranno già nella giornata odierna? Il venerdì di Jerez de la Frontera potrebbe essere decisamente indicativo. Si inizierà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti che farà un primo quadro della situazione. Alle ore 15.00, poi, si inizierà a fare sul serio con le attesissime pre-qualifiche della durata di un’ora che andranno a comporre la top10 che potrà evitare la Q1 al momento delle qualifiche. La tappa spagnola sarà di capitale importanza. Ducati lancia la sua sfida ad Aprilia.