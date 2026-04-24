MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Spagna 2026: Di Giannantonio svetta, Bezzecchi precede Marquez

Fabio Di Giannantonio ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Spagna, tappa del Mondiale MotoGP 2026 che va in scena sul circuito di Jerez. Il centauro della Ducati VR46 ha stampato un brillante 1:36.954 e ha preceduto di 0.288 il compagno di squadra Franco Morbidelli, mentre lo spagnolo Alex Marquez si è inserito in terza posizione a 0.378 con la Ducati Gresini.

Marco Bezzecchi si è presentato in terra iberica da leader del Mondiale e si trova in quarta piazza a 0.393 dalla vetta in sella alla Aprilia, davanti al padrone di casa Marc Marquez (quinto a 0.542 con la Ducati ufficiale). Ottima prestazione di Raul Fernandez con la Aprilia Trackhouse, sesto davanti alla Yamaha di Jack Miller e alla KTM di Pedro Acosta.

Hanno completato la top-10 la Honda di Johann Zarco e l’altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, mentre Francesco Bagnaia è undicesimo a 0.730 con l’altra Ducati ufficiale. Di seguito i risultati e la classifica della FP1 del GP di Spagna 2026 per quanto riguarda la MotoGP, si tornerà in pista nel pomeriggio per un’altra sessione che fungerà anche da pre-qualifiche.

CLASSIFICA FP1 GP SPAGNA MOTOGP 2026

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’36.954 16 19 297.5

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’37.242 18 18 0.288 0.288 295.0

3 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’37.332 5 17 0.378 0.090 294.2

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’37.347 11 20 0.393 0.015 299.1

5 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.496 6 20 0.542 0.149 297.5

6 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’37.510 15 17 0.556 0.014 291.1

7 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.516 16 16 0.562 0.006 294.2

8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.560 16 18 0.606 0.044 298.3

9 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’37.603 20 21 0.649 0.043 298.3

10 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’37.674 18 18 0.720 0.071 298.3

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.684 9 17 0.730 0.010 295.0

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.701 18 19 0.747 0.017 299.1

13 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’37.717 17 17 0.763 0.016 295.8

14 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’37.728 9 16 0.774 0.011 295.0

15 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.831 12 14 0.877 0.103 291.8

16 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’37.964 5 16 1.010 0.133 295.8

17 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.007 6 18 1.053 0.043 299.1

18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.153 16 17 1.199 0.146 297.5

19 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.209 20 20 1.255 0.056 294.2

20 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.221 5 16 1.267 0.012 294.2

21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.320 15 17 1.366 0.099 296.7

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’38.520 5 15 1.566 0.200 294.2

23 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1’38.579 16 18 1.625 0.059 292.6