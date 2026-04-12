Manila Esposito vince in Coppa del Mondo! Stoccata alla trave da bronzo olimpico, torna il sorriso

Manila Esposito ha vinto nella tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Sulla pedana di Osijek (Croazia), la fuoriclasse campana ha dettato legge alla trave, eseguendo un esercizio dal solido respiro tecnico (5.6 il D Score, comunque inferiore rispetto al suo potenziale massimo) e facendosi apprezzare per un’esecuzione lineare (8.066).

La due volte Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale si è meritata il gradino più alto del podio con il riscontro complessivo di 13.666, fornendo una chiaro riscontro sulla bontà del suo recupero tecnico e atletico dopo alcuni problemi fisici che ha dovuto fronteggiare negli ultimi mesi. Dopo essersi esibita tra Serie A e Trofeo di Jesolo con qualche sbavatura, il bronzo olimpico di Parigi 2024 sui 10 cm si è regalata il secondo successo in carriera in Coppa del Mondo, circuito da lei poco frequentato.

La 19enne napoletana aveva primeggiato nel 2023 al volteggio (sic!) in quel di Cottbus (Germania), dove fu seconda al corpo libero. L’auspicio è che il risultato odierno rappresenti un nuovo trampolino di lancio per la poliziotta in vista degli Europei di agosto e dei Mondiali di ottobre, dove è lecito aspettarsi dei guizzi di spessore da un’atleta del suo calibro. Alle sue spalle si sono piazzate la francese Elena Colas (13.433) e la cinese Zhuofan Tian (13.266, caduta durante un esercizio dall’enorme nota di partenza pari a 6.5).

Si tratta della seconda vittoria stagionale per l’Italia femminile in Coppa del Mondo dopo quella conseguita da Elisa Iorio alle parallele asimmetriche a Cottbus. Al corpo libero si annotano le belle prove di July Marano (quarta, 13.000) e Benedetta Gava (quinta, 12.866), che si sono accomodate ai piedi del podio su cui sono salite Elena Colas (13.133), la canadese Lia-Monica Fontaine e l’altra transalpina Maiana Prat (13.100, secondo posto condiviso). Sul fronte maschile hanno vinto il britannico Harry Hepworth (14.616 al volteggio), il colombiano Angel Barajas (14.866 alle parallele pari) e il taiwanese Chia-Hung Tang alla sbarra (15.233).