Ginnastica artistica, Yang spaventa Nemour e rasenta 15.3 alle parallele! Gava settima in Coppa del Mondo

A Osijek (Croazia) si sono disputate le prime finali di specialità della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato ai singoli attrezzi. L’unica italiana in gara nella giornata odierna è stata Benedetta Gava, settima al volteggio con la media di 12.766 (14.133 sul doppio avvitamento in apertura, poi 11.400 sul secondo salto accompagnato da un errore). Alla tavola si è imposta la tedesca Karina Schoenmaier (14.000), che ha preceduto la canadese Lia-Monica Fontaine (13.983) e l’austriaca Charlize Moerz (13.716).

Alle parallele asimmetriche abbiamo assistito a una prestazione ai limiti del surreale per merito della cinese Fanyuwei Yang, che ha eseguito alla perfezione un esercizio dall’esorbitante D Score di 6.6 ed è stato premiata con uno straripante 15.266, riscontro che metterebbe paura anche all’algerina Kaylia Nemour (Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo). L’asiatica ha ampiamente distanziato la francese Elena Colas (14.300) e la ceca Vanesa Masova (13.200).

Sul fronte maschile, invece, ha tenuto banco il gran duello al corpo libero tra l’israeliano Artem Dolgopyat (vincitore con 14.500) e il britannico Harry Hepworth (secondo con 14.433), mentre sul terzo gradino del podio è salito l’altro israeliano Noam Berkovich (14.000).

L’armeno Hamlet Manukyan ha rispettato il pronostico della vigilia al cavallo con maniglie, imponendosi con 14.733 davanti ai kazaki Zeinolla Idrissov (14.600) e Nariman Kurbanov (14.000). La sfida serratissima agli anelli ha premiato il cinese Hengyu Liu (14.366), che ha regolato il britannico Harry Hepworth (14.233) e l’armeno Artur Avetisyan (14.133).