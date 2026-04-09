Ginnastica ritmica, Italia senza Raffaeli e Dragas in Coppa del Mondo. Si riparte dalle Farfalle di Desio

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica andrà in scena a Tashkent (Uzbekistan) nel weekend del 10-12 aprile: dopo l’apertura di Sòfia (Bulgaria) il massimo circuito internazionale itinerante si sposterà ancora più a Est, per la disputa dei due concorsi generali (per gruppi e individuale, uniche prove previste anche alle Olimpiadi) e delle finali di specialità (eventi non in programma ai Giochi).

L’Italia si presenterà all’appuntamento senza le sue due stelle di riferimento a livello individuale: Sofia Raffaelli (bronzo olimpico e mondiale nell’all-around, reduce dal podio in Bulgaria) e Tara Dragas (protagonista nel fine settimana di Pasqua al GP di Thiais) non prenderanno parte a questa trasferta, lasciando spazio alle giovani Alice Taglietti e Giorgia Galli (entrambe classe 2007). Grande attesa per la tedesca Darja Varfolomeev, Campionessa Olimpica e del mondo che andrà a caccia del primo successo stagionale in Coppa del Mondo. La teutonica sarà inevitabilmente la grande favorita della vigilia, vista l’assenza di altre big del panorama mondiale come l’ucraina Taiisia Onofriichuk e la bulgara Stiliana Nikolova. La Bulgaria schiererà Dara Stoyanova e Anastasia Kaleva, tra le indipendenti attenzione a Mariia Borisova, Eva Kononova, Nicole Liauta e Darya Viarenich.

Tra i gruppi, invece, l’Italia schiererà le Farfalle di Desio, reduci dalla non brillante uscita di Thiais. Se a Sòfia si erano viste all’opera le Farfalle che sono di stanza a Chieti (none sul giro completo), a Tashkent ci sarà spazio per la formazione che si allena in Brianza: il Bel Paese può fare affidamento su due squadre in un momento non semplice, poi si deciderà come muoversi in vista dei Mondiali di agosto. Sofia Colombo, Lorjen D’Ambrogio, Sofia Maffeis, Alexandra Naclerio, Alessia Rigato e Giulia Segatori proveranno a eseguire due esercizi rimarchevoli in un contesto privo di grandi realtà come Bulgaria, Russia, Ucraina, Spagna e Israele. Attenzione Brasile, Cina, Giappone, e Bielorussia.