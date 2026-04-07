Luciano Darderi: “Hurkacz mi ha fatto il break, momento chiave. Devo imparare a gestire la pressione del ranking alto”

Luciano Darderi è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6(4), 5-7, 6-1 al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo e ha così dovuto salutare la terra rossa del Principato, dove si era presentato da numero 21 del mondo e con tutte le carte in regola per superare il primo scoglio rappresentato dal numero 74 del ranking ATP: “Sull’1-1 del terzo set mi ha fatto break e lì è stato il momento chiave”.

Il tennista italiano ha proseguito nella propria analisi: “Con giocatori come lui, che servono così bene, quando prendono fiducia è difficile rientrare. Serviva sempre sopra i 210-220 km/h, ti dà poco ritmo e fai fatica a entrare nello scambio. Ero 4-1 40-0, potevo chiuderla più facilmente e invece me la sono complicata da solo. Non mi succede spesso di andare giù così, ma oggi sul 3-1 del terzo si è visto. Sentivo che la partita mi stava scappando dalle mani. Mi sono messo un po’ troppa pressione, penso sia stato più un aspetto mentale che altro”.

Luciano Darderi ha individuato un aspetto fondamentale: “Con un ranking più alto e da testa di serie devo imparare a gestire meglio la pressione. La top 20 era un sogno, ma tra 18, 20 o 25 cambia poco. L’importante è migliorare per fare un salto ancora più grande. Mi sono messo troppa pressione addosso: è da lì che devo ripartire”.