Tennis
Carlos Alcaraz rassegnato: “Sinner tornerà numero 1 del mondo, io difendo più punti…”
Carlos Alcaraz ha regolato senza troppi patemi d’animo l’argentino Sebastian Baez in occasione del suo debutto al Masters 1000 di Montecarlo, imponendosi con il punteggio di 6-1, 6-3 e qualificandosi così agli ottavi di finale del torneo di cui è campione in carica. Il fuoriclasse spagnolo se la dovrà ora vedere contro il vincente del confronto tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il francese Terence Atmane, partendo con tutti i favori del pronostico sulla terra rossa del Principato.
Il 22enne sta battagliando per conservare il suo status di numero 1 del mondo, che detiene dalla conclusione delle ATP Finals, andate in scena a metà novembre. Il duello per la vetta del ranking ATP è con Jannik Sinner, che ora ha tre scenari di fronte a sé per riprendere lo scettro: alzare al cielo il trofeo; raggiungere la finale e l’iberico fuori in semifinale o prima; perdere in semifinale e lo spagnolo eliminato ai quarti o prima. Restare al comando della graduatoria internazionale non sarà semplice per Alcaraz, che deve difendere 4.330 punti da qui al Roland Garros (compreso) contro i 1.950 dell’azzurro.
Sul discorso del numero 1, il campione in carica di Australian Open e Roland Garros è parso rassegnato, rispondendo a una domanda postagli oggi dopo la vittoria con Baez: “So che perderò il numero uno del mondo, non so se sarà in questo torneo o nel prossimo. Devo difendere molti punti e sarà difficile difenderli tutti. E se ci riesco, Jannik guadagnerà terreno perché non deve difenderne nessuno. Farò quello che posso, ma per me il numero uno non è qualcosa che ho in mente in questo momento. L’obiettivo è sentirmi il meglio possibile sulla terra battuta“.