ATP Montecarlo 2026, Hurkacz approfitta di un Darderi troppo nervoso e passa ai sedicesimi

Nel primo turno del torneo ATP di Montecarlo un Luciano Darderi troppo nervoso, probabilmente a causa di condizioni fisiche non perfette, cede contro Hubert Hurkacz. Il polacco piega il giocatore azzurro 7-6(4) 5-7 6-1 in due ore e diciannove minuti e guadagna la qualificazione per il secondo turno.

Il polacco difende a zero il turno di battuta inaugurale e, dopo aver rimontato da 40-15, firma il break del 2-0 con l’accelerazione di rovescio lungolinea. L’azzurro riesce finalmente a sbloccarsi con la prima vincente del 3-1, conquista lo 0-40 con il tracciante di rovescio lungolinea e sfrutta l’errore a rete del rivale per recuperare il servizio e accorciare sul 3-2. L’italiano completa la rimonta con il diritto lungolinea del 3-3. Nessuno dei due contendenti riesce più a creare pericoli in risposta all’avversario, un solo gioco su sei si conclude ai vantaggi, e il 6-6 sancito dal diritto vincente del numero 21 ATP, diventa inevitabile. Darderi, molto nervoso durante le varie pause, sbaglia la palla corta che gli costa il 3-1, mette fuori il rovescio incrociato del 5-1 e cede il tie-break 7-4.

Darderi, dopo aver rimontato da 15-40, firma con l’ace l’1-0. Hurkacz chiude con il diritto per l’1-1. L’azzurro, dopo aver annullato palla break, sigla il 2-1 con la prima vincente, aumenta la pressione e strappa il servizio al rivale con il diritto incrociato del 3-1. La testa di serie numero quindici, che sale di livello nel corso dei minuti, allunga sul 4-1, il polacco, dopo aver annullato quattro possibilità dell’1-5, non molla la presa, con il rovescio lungolinea recupera il servizio per il 4-3 ed impatta sul 4-4. Il finale di frazione premia l’italiano. Darderi difende il turno di battuta del 6-5 e, sull’errore di rovescio del rivale, timbra il 7-5 che rimette la contesa in equilibrio.

Il tennista italiano firma l’1-0. Il polacco, con il diritto, timbra l’immediato 1-1 e, con un game impeccabile dal punto di vista difensivo, forza l’errore del rivale per operare, alla quarta occasione, il break del 2-1. Il numero 74 ATP continua a spingere e strappa, con lo smash vincente, nuovamente il servizio al rivale per il 4-1. Hurkacz sancisce il 5-1 con il pallonetto di diritto e, sull’ennesima palla corta spedita in rete dal rivale, firma il decisivo 6-1.

Darderi chiude la sua prestazione con sei ace, commette un doppio fallo e serve il 61% di prime. L’azzurro vince diciassette punti in meno del rivale nel fondamentale della risposta, 47 a 30. Il giocatore italiano termina la sua prova con 31 vincenti e 35 gratuiti, mentre il suo avversario mette a referto 39 vincenti e 26 gratuiti.