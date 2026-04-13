Sinner al quinto posto di sempre per punti accumulati nel ranking ATP: i quattro che lo precedono

Mattoncino dopo mattoncino, Jannik Sinner continua a raggiungere nuovi traguardi prestigiosi e sta entrando progressivamente nel gotha del tennis mondiale a suon di prestazioni e risultati. Il nativo di San Candido classe 2001 è reduce dal suo primo grande trionfo sulla terra battuta (in precedenza si era imposto solamente nell’ATP 250 di Umago), ma la vittoria di Montecarlo è stata estremamente significativa anche su altri fronti.

Il 24enne altoatesino ha collezionato infatti il quarto titolo consecutivo negli eventi Masters 1000, eguagliando la sequenza record di Novak Djokovic e Rafael Nadal ma firmando un’accoppiata (Sunshine Double+Montecarlo) realizzata prima d’ora solamente dal fuoriclasse serbo nel 2015. I 3000 punti raccolti da Sinner nell’ultimo mese gli hanno consentito di tornare in vetta al ranking mondiale, non avendo avuto nulla da difendere in questo periodo per via della sospensione di un anno fa.

Jannik ha effettuato il sorpasso sul rivale spagnolo Carlos Alcaraz spingendosi per la prima volta in carriera oltre i 13.000 punti, barriera abbattuta in passato da pochi eletti. I 13.350 punti a referto nella classifica odierna posizionano infatti l’azzurro al quinto posto nella classifica all-time dietro a Djokovic (che detiene il primato ogni tempo) con 16.950 punti, Roger Federer con 15.903, Nadal con 15.390 e Alcaraz con 13.650.

L’ultimo aggiornamento del ranking ha certificato però uno scenario inedito nella storia del circuito ATP, con due tennisti contemporaneamente al di sopra dei 13.000 punti, fatto senza precedenti per altre coppie di tennisti. Il prossimo obiettivo, sia per Sinner che per Alcaraz, diventerà adesso quello di superare anche la soglia dei 14.000 punti magari già a Madrid.