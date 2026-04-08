Tennis
Lorenzo Musetti perde virtualmente tante posizioni nel ranking ATP. L’importanza di limitare i danni a Montecarlo
Lorenzo Musetti inizierà quest’oggi la difesa della finale conquistata lo scorso anno nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, preludio di una bella cavalcata sulla terra battuta europea con semifinali a Madrid, Roma e Parigi: l’azzurro deve difendere 650 punti nel torneo del Principato.
Per questo motivo l’azzurro, prima dell’inizio del proprio cammino, scivola da quota 4265 punti a 3625, scendendo dal 5° posto del ranking ufficiale al 9° di quello virtuale. Musetti vincendo quest’oggi si porterebbe a quota 3715, ma resterebbe sempre nono.
Per scalare una posizione dovrebbe accedere almeno ai quarti di finale, portandosi a quota 3815, che ad oggi varrebbe l’ottavo posto virtuale, mentre per continuare a salire dovrebbe raggiungere almeno le semifinali, che lo proietterebbero a quota 4015, che al momento vale il 5° posto virtuale.
In caso di ulteriore successo, la finale varrebbe all’azzurro il ritorno, come lunedì 6 aprile, a quota 4265, che lo confermerebbe al quinto posto virtuale, posizione che non cambierebbe neanche in caso di vittoria del torneo, che però lo porterebbe a 4615 punti.
RANKING ATP LORENZO MUSETTI
Ranking prima di Montecarlo: 4265 punti, 5° posto.
Ranking in caso di sconfitta all’esordio: 3625 punti, 9° posto virtuale.
Ranking in caso di successo ai sedicesimi: 3715 punti, 9° posto virtuale.
Ranking in caso di successo agli ottavi: 3815 punti, 8° posto virtuale.
Ranking in caso di successo ai quarti: 4015 punti, 5° posto virtuale.
Ranking in caso di successo in semifinale: 4265 punti, 5° posto virtuale.
Ranking in caso di successo in finale: 4615 punti, 5° posto virtuale.