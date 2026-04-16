Sinner e Alcaraz, c’è un duello fuori dal campo! L’incoronazione dei Laureus Awards: cos’è e gli altri avversari

Sono passati alcuni giorni dal confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, dove il tennista italiano è riuscito a sconfiggere il grande rivale spagnolo in due set e ad alzare al cielo il trofeo sulla terra rossa del Principato per la prima volta in carriera: il fuoriclasse altoatesino ha operato il sorpasso ai danni del rivale in vetta al ranking ATP ed è tornato a essere numero 1 del mondo, prendendosi qualche giorno di riposo prima di decidere se tornare in campo già al Masters 1000 di Madrid o rinviare il rientro agli Internazionali d’Italia.

Lo spagnolo sta invece facendo i conti con un fastidio al polso e si è ritirato dal torneo ATP 500 di Barcellona prima di disputare gli ottavi di finale. Quello andato in scena domenica pomeriggio è stato il primo testa a testa ufficiale della stagione tra i due grandi dominatori della scena internazionale, che si erano fronteggiati a inizio gennaio in occasione di un’esibizione a Seoul alla vigilia degli Australian Open. L’azzurro e lo spagnolo potrebbero eventualmente trovarsi faccia a faccia o nella finale di Madrid o nell’atto conclusivo di Roma, con vista sul Roland Garros, il secondo Slam di questa annata agonistica in programma a partire dal 24 maggio sul mattone tritato di Parigi.

Questo per quanto concerne il campo, ma attenzione a un duello all’orizzonte al di fuori del panorama tennistico: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono tra i candidati ai Laureus Awards (i ribattezzati Oscar dello Sport, uno dei riconoscimenti più importanti in assoluto) nella categoria sportivo dell’anno, riferita al 2025.

I due tennisti sono in lizza insieme al motociclista spagnolo Marc Marquez (vincitore del Mondiale MotoGP), all’atleta svedese Armand Duplantis (Campione del Mondo e primatista mondiale di salto con l’asta), il ciclista sloveno Tadej Pogacar (Campione del Mondo e vincitore del Tour de France) e il calciatore francese Ousmane Dembelé. L’incoronazione avverrà lunedì 20 aprile: Alcaraz porta in dote i trionfi a Roland Garros e US Open e lo status di numero 1 del mondo a fine anno, Sinner vinse Australian Open, Wimbledon e ATP Finals.