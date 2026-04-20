LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Finn e Pellizzari

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Innsbruck e arrivo nella medesima località dopo aver percorso 144,2 chilometri. Occhi puntati sui due italiani più attesi: Lorenzo Finn e Giulio Pellizzari.

Il Tour of the Alps si conferma un appuntamento immancabile nel calendario internazionale ed è uno dei test privilegiati che i corridori decidono di affrontare per ottenere un prezioso check sul proprio stato di forma in vista dell’imminente inizio del Giro d’Italia. La breve corsa a tappe prende il via da Innsbruck e si conclude a Bolzano dopo aver percorso 762,7 chilometri suddivisi in 5 tappe durante le quali la fatica e le numerose salite da affrontare costituiranno il tema dominante.

Il contesto è certamente suggestivo perché la frazione propone l’arrivo che nel 2018 ospitò i Mondiali. Dopo una prima parte pianeggiante si entrerà in un primo circuito di 24 chilometri, caratterizzato dalla salita di Mieminger Plateau, che dovrà essere affrontato per due volte. Al termine del secondo giro si tornerà verso Innsbruck per raggiungere un secondo circuito di circa 18 chilometri, anch’esso da ripetere due volte. Questo circuito comprenderà lo strappo di Götzens (4 km al 7%), oltre a un breve segmento in salita verso Axams.

Giulio Pellizzari si presenta ai nastri di partenza con la chiara ambizione di recitare un ruolo da protagonista in ottica successo finale, rifinire la condizione in vista della Corsa Rosa in cui correrà da capitano della sua squadra e provare a riportare l’Italia sul gradino più alto del podio a tredici anni di distanza dal trionfo ottenuto da Vincenzo Nibali nel 2013. Da seguire con grande attenzione anche la prova dell’altro alfiere azzurro della Red Bull – BORA – hansgrohe Lorenzo Finn. Il detentore del titolo iridato Under 23 lavorerà per il compagno e proverà, magari, a cogliere la soddisfazione del successo di tappa.

I rivali più accreditati sono il britannico Tom Pidcock, corridore che ha conquistato il secondo posto alla Milano-Sanremo ed è al rientro dopo la brutta caduta rimediata nel Giro di Catalogna, l’australiano Michael Storer, vincitore dello scorso anno, l’olandese Thymen Arensman e il colombiano Egan Bernal della INEOS Grenadiers, il canadese Derek Gee della Lidl-Trek e l’australiano Ben O’Connor del Team Jayco AlUla. In ottica vittoria di tappa, nel caso in cui non fossero i big ad essere protagonisti, potrebbero mettersi in evidenza il tedesco Florian Stork della Tudor Pro Cycling Team, Mattia Gaffuri del Team Picnic PostNL, l’americano Sean Quinn della EF Education – EasyPost e il britannico Paul Double del Team Jayco AlUla.

Vedremo chi si aggiudicherà il successo e indosserà, a fine giornata, la prima maglia di leader della classifica generale. La partenza della prima tappa è prevista alle ore 11:55 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la frazione inaugurale del Tour of the Alps 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!