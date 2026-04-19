Pagelle Amstel Gold Race 2026: Evenepoel domina da favorito, Skjelmose sconfitto. Gran gara per Marco Frigo

PAGELLE AMSTEL GOLD RACE 2026

Remco Evenepoel, voto 10: non ci sono Pogacar e van der Poel, era il suo momento. Partiva da super favorito e non ha sbagliato nulla. Ha seguito l’attacco giusto, l’ha alimentato e ha deciso di arrivare nello sprint a 2 dimostrando una crescita eccezionale da questo punto di vista. In volata per Skjelmose non c’è stata storia. Il campione olimpico si prende la vittoria numero 74 della carriera (a 26 anni) e si lancia con buone sensazioni verso la Liegi.

Mattias Skjelmose, voto 8: quando vede l’Amstel va fortissimo il danese della Lidl-Trek che oggi ci ha provato a bissare il clamoroso successo del 2025, dovendosi arrendere però allo strapotere di Evenepoel. Gara perfetta, difficile fare di più.

Benoit Cosnefroy, voto 7: il cambio di squadra dopo un’annata da dimenticare ha fatto bene al francese che sta ritrovando i suoi risultati. All’Amstel vantava un secondo posto alle spalle di Kwiatkowski nel lontano 2022, oggi bissa il podio chiudendo terzo, primo del gruppetto inseguitore.

Romain Gregoire, voto 6: era tra i favoriti ed è stato il primo ad accendere la miccia, andando a formare l’attacco decisivo con Evenepoel e Skjelmose. Nel momento decisivo, sul penultimo Cauberg, si è spenta la lampadina al giovane francese della Groupama – FDJ United che comunque è stato bravissimo a conquistare il quarto posto.

Albert Withen Philipsen, voto 7: 19 anni, classe 2006 (stessa età di Finn e Seixas), ottavo in una classica di questo livello. Sentiremo sicuramente parlare in un futuro non troppo lontano del danese.

Marco Frigo, voto 8: va in fuga sin dai primi chilometri con un gruppo composto da nove attaccanti, ma fa vedere che è il più in forma davanti e si mette in proprio, staccando ad uno ad uno i rivali. Prova l’impresa solitaria, ma viene raggiunto e staccato da un super Evenepoel. Non si arrende, resta nel gruppo inseguitore e prova addirittura a prendersi il podio, dovendosi accontentare di una top-10 comunque eccellente. Prestazione strepitosa.