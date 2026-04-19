La gioia di Evenepoel: “Considero l’Amstel Gold Race appena sotto le Monumento. Freccia Vallone? Devo decidere”

Per la prima volta in carriera Remco Evenepoel ha vinto l’Amstel Gold Race 2026. Il corridore ha approfittato dell’assenza del fuoriclasse Tadej Pogacar per mettere le mani sulla sessantesima edizione della “Classica della birra”, regolando nello sprint il rivale Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) siglando così il settimo successo stagionale.

Si è trattata di una vera e propria rivincita per il corridore che, nella fattispecie, si è riscattato dopo quanto successo nel 2025, quando si piazzò in terza posizione proprio alle spalle del nordico e dello sloveno. Una volta arrivato in zona mista, il soddisfatto ventiseienne belga ha commentato quanto fatto, ricordando proprio il finale dello scorso anno:

“Avevo già avuto un ottimo mese di aprile, ma è comunque speciale poter vincere ancora – ha detto il corridore – La gara si è sbloccata nello stesso punto dell’anno scorso, solo che oggi mi sentivo molto meglio. Prima dello sprint, ho avuto un flashback dell’anno scorso, ma avevo più fiducia. Mi sentivo il più forte in salita. Sentivo che Skjelmose era al limite; me ne sono accorto quando ha preso il comando. I suoi cambi di direzione non erano così efficaci“.

Evenepoel ha poi proseguito rimarcando l’importanza della vittoria, la settantaquattresima della carriera: “Penso che questa entrerà comunque nella top 8. Considero questa corsa appena sotto le Monumento. La adoro, con tutte quelle brevi salite. Il fatto di averla vinta alla mia seconda partecipazione è straordinario”.

Tra tre giorni sarà già tempo di Freccia Vallone, gara a cui l’atleta però non è sicuro, e questa è una notizia, di prendere parte: “Domani deciderò se la correrò. Prima devo aspettare e vedere come mi riprendo, anche se mi sento bene. In realtà, mi piacerebbe correre, perché si prevede bel tempo e questo è sempre un vantaggio per la Freccia Vallone. Ma per ora, godiamoci questa”.