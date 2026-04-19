Amstel Gold Race femminile: assolo fantastico e vittoria per Blasi, Paternoster al ridosso del podio

Una straordinaria Paula Blasi ha vinto in solitaria l’Amstel Gold Race femminile 2026. Entra nella storia l’iberica, non solo per essere diventata la prima spagnola a trionfare nella corsa, ma anche per averlo fatto partendo da più lontano.

La gara, composta da un percorso lungo 157 chilometri da Maastricht a Valkenburg, è stata caratterizzata per un lungo tratto dalla fuga di Annelies Nijssen (Lotto Intermarché), Nicole Steigenga (AG Insurance Soudal Team) e Heidi Franz (St Michel – Preference Home – Auber93), poi riprese a -70 km dall’arrivo, dunque ben prima rispetto alle aspettative.

Dopo una serie di attacchi e contrattacchi, a muovere la pedina è stata appunto Blasi (UAE Team ADQ), la quale ha effettuato un allungo in solitaria sul Cauberg quando mancavano solo 23 km all’arrivo e mentre condivideva il comando delle operazioni con la neerlandese con Nienke Vine (Team SD Worx-Protime). L’iberica ha poi tenuto un buon passo, conservando un vantaggio di un minuto anche entrata nei 10 km finali e tenendo botta fino alla fine sotto una grandinata scrosciante quanto poetica.

Ad ottenere la piazza in rimonta è stata invece Kasia Niewiadoma (CANYON/SRAM zondacrypto) che, in in una mini volata, ha regolato Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), poi terza. Da segnalare poi l’ottima quarta piazza strappata da Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco), attardata di 43 secondi davanti a Noemi Ruegg (SUI, EF Education Oatly). Decimo posto invece per Puck Pieterse (NED, Fenix-Premier Tech).‏