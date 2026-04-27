ATP Madrid 2026: Zverev avanza, Auger-Aliassime eliminato da Blockx. Ci sarà Tsitsipas-Ruud

Completamente allineato agli ottavi di finale il Masters 1000 di Madrid, che per la prima volta nella storia (sia in epoca indoor che in epoca terra rossa) vede tre italiani arrivare agli ottavi di finale, vecchio o nuovo format di 1000 che sia. Dopo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, infatti, ci arriva Flavio Cobolli, ora atteso dalla supersfida con Daniil Medvedev.

A proposito di sfide di spicco, ne tornerà una che sa tanto di classico-non classico della terra rossa e non solo: Stefanos Tsitsipas contro Casper Ruud. Segnali (forse) buoni dal greco dopo il 6-4 6-2 sullo spagnolo Daniel Merida, mentre il norvegese chiude la pratica Alejandro Davidovich Fokina forse un po’ troppo facilmente (dal punto di vista dell’iberico). Classico-non classico, si diceva, perché alla fine dei conti i precedenti sono 5, con 2-3 per Ruud e un 2-2 nel solo 2024 con tutti risultati dai due set lottati ai molto netti.

Nella parte alta, con Francisco Cerundolo che continua a camminare a spese di Luciano Darderi, arriva una sfida interessante per l’argentino, quella rappresentata da un finalmente sbloccato Alexander Blockx. Il belga trova il colpo di mano della giornata eliminando il numero 3 del seeding, il canadese Felix Auger-Aliassime, e a questo punto non è più questione di se, ma di quando entrerà nei primi 50.

In basso, infine, Alexander Zverev batte il francese Terence Atmane per 6-3 7-6(2), ma per il tedesco i problemi sono altri perché nel finale si fa male alla schiena. Lui cerca di darlo poco a vedere, ma resta da capire quanto sia realmente serio il problema. Sta di fatto che, stando così le cose, affronterà il ceco Jakub Mensik, sopravvissuto in maniera a volte anche miracolosa al tie-break del secondo set con il russo Karen Khachanov.

RISULTATI TERZI TURNI MASTERS 1000 MADRID

Tsitsipas (GRE)-Merida (ESP) [Q] 6-4 6-2

Ruud (NOR) [12]-Davidovich Fokina (ESP) [20] 6-3 6-1

F. Cerundolo (ARG) [16]-Darderi (ITA) [18] 6-2 6-3

Blockx (BEL)-Auger-Aliassime (CAN) [3] 7-6(3) 6-3

Medvedev [7]-Budkov Kjaer (NOR) [Q] 6-3 6-2

Cobolli (ITA) [10]-Vallejo (PAR) [Q] 6-3 6-2

Mensik (CZE) [23]-Khachanov [13] 6-4 7-6(11)

Zverev (GER) [2]-Atmane (FRA) 6-3 7-6(2)