LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: la sfida più attesa contro il nuovo fenomeno spagnolo

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Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, e lo spagnolo Rafael Jodar, in tabellone con una wild card, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis.

Il match del terzultimo atto del torneo di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro e lo spagnolo sarà il secondo in programma dalle ore 13.00 di mercoledì 29 aprile, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 16.00: non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra Sinner e Jodar.

L’italiano è in corsa per vincere il quinto titolo consecutivo in un Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026: l’azzurro ha vinto gli ultimi 25 match disputati in tornei di questa categoria, portando a casa, in questi incontri, 50 set sui 52 giocati.

La sfida tra Sinner e Jodar sarà la seconda di giornata, dopo Pliskova-Potapova (ore 13.00): il match inizierà comunque non prima delle ore 16.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Rafael Jodar, valido per i quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!