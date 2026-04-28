ATP Madrid 2026, Sinner attende Norrie e aspetta Jodar. Musetti e Cobolli a caccia dei quarti

C’è un terzetto azzurro a caccia dei quarti di finale nel Masters 1000 di Miami. Ad aprire il programma di giornata sarà Jannik Sinner che dovrà vedersela con il britannico Cameron Norrie. Dopo un esordio più fatico del previsto, il numero uno del mondo non ha avuto troppi problemi contro il danese Moller, lasciandogli solo cinque game. Si tratta della prima sfida in carriera tra Sinner e Norrie, con l’altoatesino che ovviamente parte nettamente favorito contro il mancino britannico, aspettando un quarto di finale che promette decisamente scintille.

Infatti sulla strada di Sinner potrebbe esserci il nuovo beniamino del tennis spagnolo, Rafael Jodar. Il 19enne di Madrid sta strabiliando anche nel torneo di casa ed è reduce da una vittoria importantissima contro il brasiliano Joao Fonseca, in quello che era lo scontro tra coloro che sono considerati i veri antagonisti futuri del duopolio Sinner-Alcaraz. Adesso per Jodar ci sarà la sfida con il ceco Vit Kopriva e c’è solo da capire se lo spagnolo avrà recuperato le energie fisiche e mentali in vista di un match che lo vede decisamente favorito.

Esame molto importante per Lorenzo Musetti, che si troverà di fronte il ceco Jiri Lehecka. Una partita che può davvero dire molto sul momento del toscano, che ha bisogno di questo successo per scrollarsi via definitivamente le insicurezze delle settimane precedenti. Musetti sembra essersi ritrovato in quel di Madrid dopo due vittorie decisamente convincenti e si prepara a vivere questa sfida con un Lehecka che sta disputando una gran stagione (finale a Miami) e che su questo tipo di terra può davvero essere un avversario scomodo.

L’eventuale avversario di Musetti nei quarti di finale potrebbe essere ancora il francese Arthur Fils, che ha battuto proprio il toscano a Barcellona. Il transalpino, però, deve prima affrontare l’ottavo di finale contro il sempre insidioso argentino Tomas Martin Etcheverry in un match dove il sudamericano può davvero dire la sua.

Il terzo italiano a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, che chiudere il programma sul campo dedicato ad Arantxa Sanchez. Il romano, dopo la comoda vittoria nel turno precedente con il paraguaiano Vallejo, attende ora il russo Daniil Medvedev, che sembra aver lasciato da parte i disastri di Montecarlo. Il russo parte leggermente favorito, ma Cobolli ha le carte in regola per metterlo in difficoltà e soprattutto vuole cavalcare l’ottimo momento di forma, vista la finale raggiunta a Monaco di Baviera.

Una sfida quella tra Cobolli e Medvedev che va ad incrociarsi con l’ottavo di finale tra Alexander Zverev e Jakub Mensik, sicuramente tra le partite più interessanti della giornata. Fari puntati anche su Stefanos Tsitsipas per capire se è davvero risorto a Madrid, con il greco che sfiderà il norvegese Casper Ruud. L’ultimo ottavo in programma è quello che mette di fronte l’argentino Francisco Cerundolo ed il belga Alexander Blockx.