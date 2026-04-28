Tennis
ATP Madrid 2026: Jodar piega Kopriva e si regala la super sfida con Sinner
Negli ottavi di finale del torneo ATP di Madrid continua la corsa di Rafael Jodar. Lo spagnolo, ammesso in tabellone con una wild card, piega l’ostico ceco Vit Kopriva 7-5 6-0 in un’ora e diciannove minuti e si guadagna la sfida stellare dei quarti di finale contro Jannik Sinner, match in programma domani alle 16:00 sul Manolo Santana Stadium.
Lo spagnolo sigla l’1-0 sull’errore di rovescio del rivale. Il ceco si affida al rovescio lungolinea per propiziare l’1-1. L’iberico firma il 2-1 con lo straordinario anticipo di rovescio lungolinea. I due contendenti rispettano l’andamento dei turni di battuta anche se, nel settimo gioco, il classe 2006 deve salvare due palle break prima di siglare il 4-3. L’equilibrio si spezza solamente nel finale: Jodar difende il servizio per il 6-5, aumenta la pressione da fondo e strappa il servizio a Kopriva per il 7-5 trasformando il primo set point sull’errore da fondo dell’avversario.
Il nativo di Madrid difende agevolmente il turno di servizio inaugurale e, alla quarta possibilità, timbra il break del 2-0 sul diritto fuori misura del rivale. L’iberico consolida il vantaggio con il celere 3-0 e, complice il doppio fallo del rivale, sigla il 4-0 con il tracciante di rovescio lungolinea. Jodar non si volta più indietro, griffa il 5-0 con la prima di servizio e sul diritto lungo di Kopriva completa il 6-0.
Jodar chiude la sua prestazione con tre ace, non commette doppi falli e serve il 54% di prime. Lo spagnolo vince il 70% dei punti quando si affida alla prima e l’83% sulla seconda. L’iberico, che converte quattro delle sette palle break a disposizione, chiude con un bilancio di 16 vincenti e altrettanti errori, mentre il suo rivale paga dazio ai 30 gratuiti.