Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming

Adesso è ufficiale. La sfida tanto attesa è diventata realtà, con Jannik Sinner che sfiderà Rafael Jodar nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile in occasione del primo quarto di finale del Madrid Open 2026. Il numero uno al mondo dovrà superare lo scoglio rappresentato dal nuovo giovane talento spagnolo per volare in semifinale e restare in corsa per aggiudicarsi il quinto Masters 1000 consecutivo (impresa inedita nella storia del circuito ATP).

Riflettori puntati dunque sul campo centrale della Caja Magica, che sarà teatro del primo atto di una rivalità che potrebbe anche diventare in futuro una grande classica del tennis mondiale. Nessun precedente ovviamente tra i due, con il 19enne madrileno che proverà a fare il colpaccio da sfavorito dopo aver dimostrato però un livello stellare sin qui nel suo torneo di casa battendo tra gli altri un top10 come Alex De Minaur ed il quotato coetaneo brasiliano Joao Fonseca.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Jodar, primo quarto di finale del Masters 1000 di Madrid. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-JODAR ATP MADRID 2026

Mercoledì 29 aprile

Pista Manolo Santana – Inizio alle ore 13.00

K. Pliskova vs A. Potapova

A seguire, ma non prima delle 16.00

Jannik Sinner vs Rafael Jodar – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-JODAR: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.