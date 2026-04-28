ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 28 aprile, ordine di gioco, streaming

Oggi, martedì 28 aprile, il Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo combined di categoria ATP Masters 1000 e WTA 1000, disputerà gli ottavi di finale del singolare maschile, concluderà gli ottavi del singolare femminile, e proseguirà il percorso dei tornei di doppio.

Jannik Sinner, dopo il netto successo ottenuto contro il qualificato danese Elmer Moller, affronta Cameron Norrie, testa di serie numero 19, nel match di apertura sul Manolo Santana Stadium. Il numero uno del mondo si presenta all’inedito confronto con il britannico, visto che non ci sono precedenti tra i due, consapevole della necessità di elevare il proprio standard di rendimento in vista delle fasi decisive del torneo: basti pensare che nei quarti di finale potrebbe materializzarsi l’attesa sfida con l’astro nascente spagnolo Rafael Jodar.

Consolidare la ritrovata condizione fisica dopo il rientro dall’infortunio e ritrovare quegli automatismi di gioco che gli hanno permesso di arrivare tra i primi cinque al mondo. Lorenzo Musetti, sesto favorito del tabellone, sfida Jiri Lehecka, testa di serie numero undici, nel secondo match sull’Arantxa Sanchez Stadium. Il bilancio dei precedenti premia 2-1 il ceco, ma l’azzurro ha vinto in rimonta l’ultimo confronto diretto disputato lo scorso anno nel torneo di Montecarlo.

Nel match di chiusura sul campo Arantxa Sanchez toccherà a Flavio Cobolli completare il tris tricolore. L’azzurro, testa di serie numero 10, sfida Daniil Medvedev, settimo favorito del tabellone. Il bilancio dei precedenti premia 2-0 il russo che ha vinto senza concedere set al rivale il terzo turno dello US Open 2024 e i quarti del torneo di Pechino dello scorso anno. Doveroso rimarcare come da allora Cobolli sia cresciuto in maniera esponenziale.

La giornata odierna del Mutua Madrid Open sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD (per la WTA), Sky Sport Uno (fino alle 19:00), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (dalle 19:00), mentre la diretta streaming sarà garantita da supertennis.tv, SuperTenniX (per la WTA), Sky Go, NOW, Tennis TV (per l’ATP), infine la diretta live testuale dei match degli azzurri sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO MUTUA MADRID OPEN 2026

Martedì 28 aprile

Manolo Santana Stadium

Dalle 11:00

Jannik Sinner (ITA, 1) VS Cameron Norrie (GBR, 19)

Non prima delle 13:00

Leylah Fernandez (CAN, 24) VS Mirra Andreeva (9)

Non prima delle 16:00

Vit Kopriva (CZE) VS Rafel Jodar (ESP, WC)

Non prima delle 20:00

Aryna Sabalenka (1) VS Heiley Baptiste (USA, 30)

A seguire

Jakub Mensik (CZE, 23) VS Alexander Zverev (GER, 2)

Arantxa Sanchez Stadium

Dalle 11:00

Tomas Etcheverry (ARG, 25) VS Arthur Fils (FRA, 21)

A seguire

Jiri Lehecka (CZE, 11) VS Lorenzo Musetti (ITA, 6)

A seguire

Stefanos Tsitsipas (GRE) VS Casper Ruud (NOR, 12)

Non prima delle 19:00

Francisco Cerundolo (ARG, 16) VS Alexander Blockx (BEL)

A seguire

Daniil Medvedev (7) VS Flavio Cobolli (ITA, 10)

Stadium 3

Dalle 11:00

Laura Siegemund/Vera Zvonareva (GER/ ) VS Aldila Sutjiadi/Janice Tjen (INA)

A seguire

Marcelo Arevalo/ Mate Pavic (ESA/ CRO, 5) VS Alexander Bublik/Marc Polmans (KAZ /AUS)

A seguire

Ulrikke Eikeri/ Quinn Gleason (NOR/USA) VS Katerina Siniakova/Taylor Townsend (CZE/USA, 2)

A seguire

Theo Arribage/Albano Olivetti (FRA) VS Harri Heliovaara/ Henry Patten (FIN/GBR, 3)

A seguire

Romain Arneodo/ Valentin Vacherot (MON) VS Yuki Bhambri/Michael Venus (IND /NZL)

PROGRAMMA MUTUA MADRID OPEN 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD (64, per la WTA), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: SuperTennis.tv, SuperTenniX (per la WTA), Sky Go, NOW, Tennis TV (per l’ATP)

Diretta Live testuale: OA Sport (per gli italiani)