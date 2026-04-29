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Quando le semifinali dell’ATP di Madrid 2026? Orari, programma, tv
Il torneo ATP di Madrid corre veloce verso le fasi decisive. I quarti di finale, equamente divisi nella giornata di oggi e in quella di domani, designeranno il nome dei quattro giocatori ammessi al penultimo atto. Le semifinali del secondo Masters 1000 stagionale sulla terra si svolgeranno venerdì 1 maggio.
Nella semifinale della parte alta, sembra ragionevole ipotizzare come orario di inizio le 16:00, il vincente del confronto tra Jannik Sinner e lo spagnolo Rafael Jodar affronterà il vincitore del match di questa sera che vedrà opposti il francese Arthur Fils e il ceco Jiri Lehecka. Il numero uno del mondo conduce 1-0 nei confronti del francese, mentre domina 4-0 nei confronti diretti con il ceco, battuto per l’ultima volta nella finale di Miami di quest’anno.
Nella parte bassa del tabellone Flavio Cobolli, splendido vincitore della battaglia contro il russo Daniil Medvedev, spera di battere nuovamente Alexander Zverev, testa di serie numero 2, per guadagnarsi la sfida contro colui che prevarrà nel confronto tra il norvegese Casper Ruud, detentore del titolo, e il giovane belga Alexander Blockx.
Le semifinali del singolare maschile si giocheranno venerdì 1 maggio sul campo “Manolo Santana”. La prima, ragionevolmente, dovrebbe iniziare non prima delle 16:00, la seconda all’inizio della sessione serale, ma non prima delle 20:00. La trasmissione televisiva dei due match sarà offerta da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dei due incontri.
CALENDARIO SEMIFINALI ATP MADRID 2026
Venerdì 1 maggio
Manolo Santana Stadium – ore 13:00
Prima semifinale doppio femminile
Prima semifinale singolare maschile (Non prima 16:00)
Seconda semifinale singolare maschile (Non prima 20:00)
Seconda semifinale doppio femminile (A seguire )
PROGRAMMA SEMIFINALI ATP MADRID 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.