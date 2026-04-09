L’Italia continua a vincere in World Cup! Il Settebello liquida anche la Grecia in rimonta

Si apre nel migliore dei modi per l’Italia la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: il Settebello, già qualificato alle Finals, comincia il proprio percorso nel Gruppo C superando in rimonta nell’ultimo quarto proprio i padroni di casa ellenici, sconfitti per 16-14.

Nel primo quarto per tre volte la Grecia va in vantaggio, ma l’Italia ritrova sempre la parità. Il Settebello prova a scappare con un break di 4-0, che dal 2-3 porta gli azzurri sul 6-3. La Grecia nel finale accorcia, trovando il 6-4. Nella seconda frazione black-out del Settebello, e gli ellenici nel approfittano, ribaltando lo score: parziale di 0-5 e triplo vantaggio dei padroni di casa sul 6-9. Gli azzurri rompono il lungo digiuno, ma i padroni di casa tornano a +3 sul 7-10. Il finale di frazione è di marca italiana, così si arriva a metà gara sul 9-10 per la Grecia.

Nel terzo periodo l’Italia firma subito il pari, ma la Grecia trova un nuovo break per il 10-12. Il Settebello accorcia sull’11-12, score con cui si va all’ultima pausa. Nell’ultimo quarto nuovo pari azzurro, poi Iocchi Gratta riporta in vantaggio il Settebello, ma la Grecia pareggia su rigore. Nel finale sale in cattedra Alesiani, che scava il solco decisivo tra Italia ed ellenici con due gol che valgono il 15-13, infine Ferrero chiude i conti per il 16-13. A fil di sirena Chatzis segna la rete del definitivo 16-14.