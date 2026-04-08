L’Iran non molla e minaccia la rinuncia: “I Mondiali di calcio? Vogliamo giocare in Messico e non negli USA”

“I Mondiali di calcio? Vogliamo giocarli in Messico e non negli Stati Uniti”. Arrivano in maniera pesante le parole del Ministro dello sport iraniano, Ahmad Donyamali, che all’agenzia turca Anadolu ha ribadito la chiara intenzione di disputare le partite della propria nazionale in Messico e non negli Stati Uniti (Los Angeles e Seattle nello specifico), come previsto dal calendario.

“La richiesta di spostare le nostre partite in Messico è ancora valida – taglia corto Donyamali – ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Terremo comunque la squadra pronta per l’evento, anche se la decisione finale sul partecipare o meno spetterà solamente al nostro Governo. Le dichiarazioni di Trump? Penso che siano molto contraddittorie e incoerenti: secondo le normative FIFA, la sicurezza deve essere garantita dal Paese interessato. I Mondiali sono in programma a breve, e queste garanzie sono tutt’altro che scontate. In queste circostanze la probabilità che l’Iran partecipi alle partite dei Mondiali negli Stati Uniti è molto bassa. Ma, se le necessarie garanzie di sicurezza venissero fornite, sarà il nostro Governo a prendere la decisione sulla partecipazione dell’Iran ai Mondiali”. (Fonte: SportMediaset).

La situazione si fa sempre più intricata. L’Iran vuole tenere duro sulle proprie posizioni. Dopotutto dovrà andare a giocare un Mondiale in casa della Nazione con la quale è in guerra. Il numero 1 degli Stati Uniti, Donald Trump, di recente ha usato parole ben poco accomodanti per Taremi e compagni: “La nazionale dell’Iran è la benvenuta ai Mondiali, ma non credo che sia opportuno che partecipi, per la loro stessa sicurezza e vita”. Si andrà verso lo spostamento delle gare o sarà rinuncia? In questo caso ci sarà un ripescaggio?

Si tratterebbe di qualcosa del tutto imprevisto e imprevedibile, con l’Italia che, dal canto suo, potrebbe addirittura essere coinvolta per ranking e bacino di utenza. Secondo alcuni esperti del settore la possibilità potrebbe essere meno ardua di quanto si potrebbe pensare. Il Ministro dello sport italiano, Andrea Abodi, invece, dà molte meno chance: “Ripescaggio? Mi sembra difficile che possa essere ripescata un’europea e non me lo auguro neanche”.