Scheldeprijs femminile 2026: senza Balsamo e Wiebes tavola apparecchiata per Kool? Chance per Consonni

Domani, mercoledì 8 aprile, si correrà la Scheldeprijs femminile, celeberrima competizione arrivata alla sua edizione numero sei e da quest’anno facente parte del circuito UCI Women’s Pro Series. Si tratterà di una gara come sempre particolarmente adatta alle velociste, complice un arrivo che prevede, salvo sorprese, una volata a ranghi compatti.

La struttura del circuito è molto semplice. Il percorso, lungo 130.3 km, parte ed arriva a Schoten. Lo start nella fattispecie è previsto a Churchilllaan, seguirà poi una direzione verso nord, precisamente a Brecht, per poi tornare nell’area della partenza dove sono programmati tre giri di 17 km prima del traguardo.

L’assenza di salite impegnative o di colline evitano qualsiasi possibilità di selezione. Anche per questo motivo un punto chiave di volta non può che essere che Brecht, area in cui le strade sono più aperte e dunque esposte al vento che, se forte, potrebbe allungare il gruppo e creare qualche nervosismo in più. Attenzione poi ai tre giri, in cui le corridore dovranno effettuare una serie di sprint continui e sempre più tesi, specie in ottica di un potenziale posizionamento nell’ultimo chilometro.

Considerando l’assenza di Lorena Wiebes ed Elisa Balsamo, ovvero coloro che hanno vinto la corsa dalla sua fondazione all’anno scorso (quattro volte la neerlandese dal 2021 al 2024 ed una l’azzurra con il trionfo dello scorso anno), questa volta sicuramente a partire con i favori del pronostico sarà Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech), seconda negli ultimi tre anni. Attenzione poi a Chiara Consonni (Canyon/SRAM zondacrypto), al posto d’onore nel 2022 e sul gradino più basso del podio nel 2023 e 2025.

Da seguire anche Lara Gillespie (UAE Team ADQ), che in questa stagione ha già dimostrato di essere in palla, oltre Martina Fidanza e Nienke Veenhoven (entrambe in forza al Team Visma I Lease a Bike), Rachele Barbieri (Team Picnic PostNL), terza nel 2022 e Clara Copponi (Lidl-Trek).