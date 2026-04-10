Conegliano-Milano, il duello infinito assegna lo Scudetto del volley femminile

Si alza il sipario sulla Finale Scudetto di Serie A1 femminile, e ancora una volta il destino del tricolore passa dalla sfida tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano, ormai diventata una vera e propria classica del volley italiano. Negli ultimi cinque anni sarà addirittura l’undicesimo confronto diretto in una finale tra le due squadre, un dominio quasi totale delle venete che hanno conquistato 10 titoli su 11, lasciando alle lombarde solo la Supercoppa italiana di questa stagione, segnale però di un equilibrio che lentamente sta cambiando.

La serie, al meglio delle cinque partite, scatterà sabato 11 aprile alle 20.30 al PalaVerde di Villorba, casa di Conegliano, che avrà il vantaggio del fattore campo. Gara 2 si giocherà mercoledì 15 aprile all’Allianz Cloud di Milano, mentre Gara 3 tornerà in Veneto domenica 19 aprile alle 18. L’eventuale Gara 4 è in programma ancora a Milano mercoledì 22 aprile, prima della possibile Gara 5, fissata per sabato 25 aprile alle 17.45 al PalaVerde. Una serie che promette spettacolo e che potrebbe essere decisa dai dettagli, anche se Conegliano, in caso di successo nelle prime due sfide, avrebbe l’opportunità di chiudere i conti davanti al proprio pubblico.

I numeri raccontano una sfida impari, almeno sulla carta: nei 48 precedenti complessivi, Conegliano ha vinto 41 volte contro le 7 di Milano, e nelle quattro finali scudetto disputate tra le due squadre il successo è sempre andato alle ragazze di coach Daniele Santarelli. Eppure, dietro questi dati si nasconde una rivalità spesso più equilibrata di quanto dica il bilancio. Nel 2022 Milano si arrese in quattro gare, ma con ben tre tie-break, mentre nel 2023 fu necessaria Gara 5 per assegnare il titolo, con Conegliano capace di rimontare da 2-1. Più netta invece la scorsa stagione, chiusa con un 3-0 senza appello per le Pantere.

Conegliano si presenta all’appuntamento con il ruolo di favorita e con una tradizione recente impressionante: sette scudetti conquistati dal 2017/18 a oggi, con una sola interruzione dovuta alla stagione 2019/20 senza assegnazione del titolo. Dall’altra parte Milano vuole finalmente completare il percorso di crescita e conquistare quel titolo sfiorato più volte. La squadra lombarda ha già dimostrato di poter battere le campionesse d’Italia, come accaduto nella Supercoppa italiana e nella gara di ritorno di regular season, vinta 3-1 all’Allianz Cloud.

Le chiavi della serie saranno molteplici: Milano dovrà puntare su un sistema di muro-difesa aggressivo e continuo, cercando di limitare il potenziale offensivo di Conegliano, mentre le venete potranno contare su una maggiore profondità di roster e sull’esperienza maturata in tante finali. L’obiettivo delle lombarde sarà quello di spezzare l’egemonia delle Pantere, mentre Conegliano cercherà l’ennesima conferma di un ciclo che ha segnato un’epoca.