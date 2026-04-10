Volley femminile, le qualificate dell’Italia alle Coppe Europee 2026-2027. Tre pass per la Champions League

Conegliano e Milano giocheranno la Champions League 2026-2027 di volley femminile. La compagine veneta e la formazione meneghina avranno il diritto di prendere parte alla prossima edizione della massima competizione europea dopo aver raggiunto la finale scudetto. I criteri di ammissione al torneo previsti dalla Serie A1 sono i seguenti, nell’ordine: vincitrice scudetto, miglior piazzata in regular season se non Campione d’Italia, finalista perdente.

Le Pantere e la Numia si contenderanno il tricolore nella serie che inizierà sabato 11 aprile, dopo aver chiuso la stagione regolare rispettivamente al primo e al terzo posto. Entrambe le società sono riuscite così a meritarsi l’ammissione alla prossima Champions League e a confermare la partecipazione dell’ultima stagione, indipendente dall’esito dell’atto conclusivo (al meglio delle cinque partite) che assegnerà il tricolore entro le prossime due settimane.

L’Italia sarà rappresentata anche da una terza squadra, ovvero Scandicci. Le toscane, attese dalla Final Four al pari di Conegliano, si sono guadagnate il tagliando in virtù del secondo posto in regular season, dopo essere rimaste fuori dalla finale scudetto. Il pass per la CEV Cup spettava alla vincitrice della Coppa Italia, ma è Conegliano, e dunque si va a ripescare la meglio piazzata in regular season non qualificata alla Champions League.

Sarà dunque Novara a partecipare alla seconda competizione continentale per importanza, salvo l’ottenimento di una wild card per la Champions League come successo nella stagione in via di conclusione. Se le piemontesi dovessero ottenerla nuovamente, allora il loro posto in CEV Cup verrà riassegnato.

Resta da assegnare il tagliando per la Challenge Cup: a determinare la partecipante alla terza manifestazione europea sarà la vincitrice dei playoff dedicati (a cui hanno preso parte le squadre rimaste fuori dalle semifinali scudetto): da una parte ci sarà Chieri, dall’altra o Cuneo o Vallefoglia (le marchigiane sono obbligate a vincere lo scontro diretto per 3-0 o 3-1).



QUALIFICATE ITALIA COPPE EUROPEE VOLLEY FEMMINILE 2026-2027

Champions League: Conegliano e Milano (finaliste scudetto), Scandicci (meglio piazzata in regular season dopo le finaliste).

CEV Cup: Novara (meglio piazzata in regular season dopo le qualificate alla Champions League).

Challenge Cup: vincitrice playoff dedicati, Chieri vs Cuneo/Vallefoglia.