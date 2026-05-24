Sarah Fahr torna subito in Nazionale: convocata per il collegiale, impegno già in Nations League?

Sarah Fahr si è fermata soltanto tre settimane: ha giocato la sua ultima partita con Conegliano nella giornata di domenica 3 maggio (la finale per il terzo posto della Champions League), tornerà ad allenarsi a partire da lunedì 25 maggio con la maglia azzurra. Riposo ridotto per la formidabile centrale, che è stata convocata per un collegiale che inizierà domani al centro Pavesi FIPAV di Milano e proseguirà fino al 29 maggio.

La Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo potrebbe dunque già rimettersi in gioco in occasione della Nations League, che incomincerà il prossimo 3 giugno dal Brasile. Ferme ai box tutte le altre big che hanno optato per una sosta più lunga e che rientreranno più in là nel corso di questa annata agonistica: l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, la palleggiatrice Alessia Orro, la centrale Anna Danesi.

Erano già in gruppo l’attaccante Ekaterina Antropova (che ha fatto il proprio debutto da schiacciatrice durante il fine settimana) e il libero Eleonora Fersino. Sarah Fahr rientrerà insieme a Linda Nwakalor e Loveth Omoruyi (assenti stasera nell’amichevole contro la Polonia per impegni privati), mentre per le altre quattordici impiegate nel fine settimana a Genova sono stati concessi due giorni di riposo e torneranno al lavoro mercoledì 27 maggio.

CONVOCATE COLLEGIALE ITALIA VOLLEY

Le convocate del 25 maggio: Sarah Luisa Fahr (Imoco Volley); Linda Nwakalor (Pallavolo Scandicci); Oghosasere Loveth Omoruyi (Mega Volley).

Le convocate del 27 maggio: Merit Chinenyenwa Adigwe (Imoco Volley); Ekaterina Antropova (Pallavolo Scandicci); Carlotta Cambi (Agil Volley); Binto Diop (Cuneo Granda Volley); Eleonora Fersino (Pro Victoria Pallavolo); Gaia Giovannini (Mega Volley); Linda Manfredini (Volley Bergamo 1991); Dalila Marchesini (Altino); Denise Meli (Volley Bergamo 1991); Stella Nervini (Chieri ’76 Volleyball); Josephine Obossa (UYBA Volley); Francesca Scola (Volley Talmassons); Ilaria Spirito (Chieri ’76 Volleyball); Alice Alexandra Tanase (Azzurra Volley Firenze).