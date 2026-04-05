Chi affrontano Berrettini e Cobolli a Montecarlo? Svelati gli avversari del primo turno, c’è un lucky loser

Matteo Berrettini e Flavio Cobolli attendevano di conoscere quali sarebbero stati i loro avversari per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo, che li vedrà impegnati tra le giornate di lunedì 6 e martedì 7 aprile. Al termine delle qualificazioni andate in scena sulla terra rossa del Principato, i due azzurri hanno scoperto l’identità dei propri rivali per il debutto nel prestigioso torneo in Riviera.

Il tennista romano, finalista a Wimbledon nel 2021 e presente a Montecarlo grazie a una wild card, se la dovrà vedere con lo spagnolo Roberto Bautista Agut: l’iberico è un lucky loser, perché ha perso all’ultimo turno delle qualificazioni contro il kazako Alexander Shevchenko con il punteggio di 7-6(3), 7-6(4) ed è poi stato ripescato in seguito a dei forfait. Il 29enne, numero 91 del mondo, conduce per 4-1 nei precedenti contro il 38enne, numero 80 del ranking ATP (l’ultimo risale al 2021 in ATP Cup). In palio la qualificazione al secondo turno, da disputare contro il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 7 del tabellone.

Flavio Cobolli, numero 10 del seeding e numero 13 del mondo, ha pescato l’argentino Francisco Comesana, promosso dalle qualificazioni dopo aver regolato il padrone di casa Romain Arneodo (6-2, 6-1) e lo statunitense Ethan Quinn (7-5, 6-2). Non ci sono precedenti tra il romano e il 25enne sudamericano, numero 87 della classifica internazionale: in palio l’approdo al secondo turno, dove si incrocerebbe il vincente del confronto tra il canadese Denis Shapovalov e il belga Alexander Blockx (rispettivamente numero 38 del ranking ATP e numero 92 proveniente dalle qualificazioni).