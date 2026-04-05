Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Flavio Cobolli affronterà Francisco Comesana al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo: l’appuntamento è per lunedì 6 aprile, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 sul Court des Princes. Il programma di giornata sarà aperto dal match tra il francese Rinderknech e il russo Khachanov, a seguire Lehecka-Nava e Fonseca-Diallo prima dell’incontro del nostro portacolori.

Il 23enne romano, numero 13 del mondo, farà il proprio esordio sulla terra rossa del Principato contro il 25enne, numero 27 del ranking ATP. Si preannuncia un confronto particolarmente duro per il nostro portacolori, che cercherà di avere la meglio sull’argentino per meritarsi la qualificazione ai sedicesimi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il canadese Shapovalov e il belga Blockx. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Comesana, match valido per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205): il canale dettagliato verrà definito in mattinata. Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-COMESANA, ATP MONTECARLO

Lunedì 6 aprile

Quarto match dalle ore 11.00 Flavio Cobolli vs Francisco Comesana

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Court des Princes, si giocheranno nell’ordine: Rinderknech-Khachanov, Lehecka-Nava, Fonseca-Diallo. Al termine toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-COMESANA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205). Il canale dettagliato verrà definito in mattinata, tutte le partite saranno anche su Sky Sport Plus.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta streaming: OA Sport.