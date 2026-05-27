Dove vedere in tv Darderi-Comesana, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Luciano Darderi affronterà l’argentino Francisco Comesana al secondo turno del Roland Garros: dopo aver regolato l’austriaco Sebastian Ofner in tre set in occasione del suo esordio nello Slam, il tennista italiano proseguirà il proprio cammino sulla terra rossa di Parigi fronteggiando l’ostico rivale sudamericano, capace di eliminare lo statunitense Ethan Quinn. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario che si trova molto bene su questa superficie.

L’appuntamento è per giovedì 28 maggio, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 sul Campo 6: in precedenza si giocheranno Diaz Acosta-Tien, Kalinskaya-Korneeva. Il 24enne, numero 17 del mondo, incrocerà il 25enne numero 102 del ranking ATP. L’unico precedente disputato sul circuito maggiore è in favore dell’argentino, al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati dello scorso anno. In palio la qualificazione al terzo turno, da disputare contro il vincente del confronto tra il francese Rinderknech e il nostro Matteo Berrettini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Comesana, secondo turno del Roland Garros 2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DARDERI-COMESANA, ROLAND GARROS 2026

Giovedì 28 maggio

Terzo match dalle ore 11.00 Luciano Darderi vs Francisco Comesana

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 6, si giocheranno nell’ordine: Diaz Acosta-Tien, Kalinskaya-Korneeva. Al termine toccherà a Darderi.

PROGRAMMA DARDERI-COMESANA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati; Eurosport 1 dalle ore 17.45.

Diretta testuale: OA Sport.