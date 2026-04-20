Ranking ATP (20 aprile 2026): Sinner allunga su Alcaraz, Musetti stabile in top-10 e Cobolli mai così in alto

Jannik Sinner inizia la sua 68ª settimana da numero uno del mondo e allunga nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz. L’iberico, ritiratosi dal torneo di Barcellona, ha perso punti e terreno nei confronti di Jannik viste le scadenze in classifica. In questo momento il gap tra il pusterese e il murciano è di 390 punti e potrebbe essere destinato ad aumentare.

Sinner, infatti, ha deciso di prendere parte al torneo di Madrid, mentre Carlitos è stato costretto a rinunciare per il problema al polso che ha causato l’uscita di scena sulla terra rossa catalana. Una grande opportunità per Jannik di rafforzare la propria leadership in vista dei prossimi appuntamenti in calendario.

A completare la top-10 troviamo il tedesco Alexander Zverev, il serbo Novak Djokovic, il canadese Felix Auger-Aliassime, gli americani Ben Shelton e Taylor Fritz, l’australiano Alex de Minaur, Lorenzo Musetti e il russo Daniil Medvedev. Per il toscano, i quarti di finale raggiunti a Barcellona gli hanno permesso di mettere qualche punto a referto, ma ora dovrà gestire l’importante cambiale dell’evento alla Caja Magica.

RANKING ATP TOP 10

Lunedì 20 aprile 2026

1. Jannik Sinner 13350

2. Carlos Alcaraz 12960

3. Alexander Zverev 5255

4. Novak Djokovic 4710

5. Felix Auger-Aliassime 4100

6. Ben Shelton 4070

7. Taylor Fritz 3870

8. Alex de Minaur 3845

9. Lorenzo Musetti 3715

10. Daniil Medvedev 3560

Per quanto concerne gli altri italiani, da considerare il best-ranking di Flavio Cobolli. Il tennista romano, in finale a Monaco di Baviera (sconfitto da Shelton), può festeggiare la miglior posizione della carriera (n.13) e può guardare con ambizione al gruppo dei migliori dieci. In top-100 troviamo poi Luciano Darderi (n.22), Lorenzo Sonego (n.62), Mattia Bellucci (n.78) e Matteo Berrettini (n.92).

ITALIANI IN TOP 100

1. Jannik Sinner 13350

9. Lorenzo Musetti 3715

13. Flavio Cobolli 2600

22. Luciano Darderi 1870

62. Lorenzo Sonego 850

78. Mattia Bellucci 734

92. Matteo Berrettini 650