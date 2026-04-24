Fils sul ritiro di Alcaraz da Parigi: “È una brutta notizia, ma tornerà e vincerà molti altri titoli”

Arthur Fils inizia il torneo di Madrid, secondo Masters 100 stagionale sulla terra, nel migliore dei modi grazie alla vittoria ottenuta ai danni del peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-7(4) 7-6(3) 7-5 in due ore e cinquantadue minuti di gioco e approda al terzo turno nella capitale spagnola.

Il giovane tennista transalpino, classe 2004, sta cercando di risalire il più rapidamente possibile la classifica dopo i diversi mesi di stop forzato che lo hanno costretto lontano dai campi nella seconda parte del 2025 a causa di un brutto infortunio alla schiena.

Fils conosce molto bene cosa significa convivere con il dolore e lavorare per recuperare nel più breve tempo possibile così da tornare a calcare i campi e potersi prendere le meritate soddisfazioni. Al termine del match con il peruviano, il francese non ha voluto far mancare il suo messaggio di incoraggiamento a Carlos Alcaraz, costretto ai box da un brutto infortunio al polso.

Il commento alla notizia dell’assenza dello spagnolo: “È una notizia davvero brutta. È una persona fantastica, un grande amico. Non lo sapevo, è molto triste. Penso che a tutti noi mancherà un grande campione. Inoltre, stava difendendo il suo titolo ed è uno dei migliori giocatori nella storia del tennis. Quindi è una brutta notizia, è triste, ma tornerà, e quando lo farà, vincerà molti altri titoli“