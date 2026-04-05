Perché Bolelli non gioca con Vavassori a Montecarlo. Grave lutto per la famiglia

Andrea Vavassori e Simone Bolelli avevano festeggiato lo scorso 28 marzo sul cemento della Florida, vincendo il torneo di doppio del Masters 1000 di Miami al termine di una splendida cavalcata. Al termine della finale contro la coppia composta dal finlandese Heliovaar e dal britannico Patten, gli azzurri avevano dedicato il trionfo al papà di Simone Bolelli, che stava affrontando un momento molto difficile.

Una settimana dopo è arrivata purtroppo la triste notizia della scomparsa di Daniele Bolelli, che ci ha lasciato a 71 anni alla vigilia di Pasqua. Grave lutto per tutta la famiglia del tennista, nei prossimi giorni si celebrerà il funerale. Il 40enne bolognese ha chiaramente preso una pausa dall’attività agonistica e non sarà presente al Masters 1000 di Montecarlo, le cui partite sono incominciate nella giornata odierna e si protrarranno fino a domenica 12 aprile.

Senza Bolelli in campo, Andrea Vavassori cambierà compagno per il torneo di doppio e sarà affiancato da Matteo Berrettini, finalista di Wimbledon 2021 in singolare. La neonata coppia cercherà di ben figurare sulla terra rossa del Principato. L’esordio è previsto lunedì 6 aprile, quando gli azzurri incroceranno il britannico Cameron Norrie e l’australiano Alex de Minaur ai sedicesimi di finale.