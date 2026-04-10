Valentin Vacherot eroe nazionale! Batte anche De Minaur e sfiderà Alcaraz in semifinale!

Il padrone di casa monegasco Valentin Vacherot approda in semifinale nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: battuto nei quarti di finale il numero 5 del seeding, l’australiano Alex de Minaur, piegato in tre set con lo score di 6-4 3-6 6-3 in due ore e 25 minuti di gioco. Domani nel penultimo atto la sfida sarà con il numero 1 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Nel primo set Vacherot annulla due palle break in apertura ed un’altra nel terzo game, ma nel mezzo strappa il servizio a zero all’australiano, portandosi così sul 3-0 non pesante. Il monegasco allunga sul 4-1 e poi manca due occasioni consecutive dal 15-40 per scappare sul 5-1: l’australiano si salva e poi nel settimo game arriva il controbreak a trenta, preludio del 4-4. Vacherot tiene il servizio a quindici nel nono gioco, poi nel successivo si porta sullo 0-30, de Minaur torna sul 30-30, ma gli ultimi due punti sono del monegasco, che al primo set point incamera il parziale sul 6-4 in 46 minuti.

Nella seconda frazione Vacherot risale dal 15-40 nel terzo game, poi nel quarto manca la palla break sul 30-40. L’australiano punisce il monegasco: de Minaur strappa la battuta a trenta a Vacherot nel quinto game e poi allunga sul 4-2. L’oceanico non concede occasione di rientro al padrone di casa, anzi nel nono game toglie ancora il servizio a quindici all’avversario, pareggiando i conti col 6-3 in 43 minuti.

La partita decisiva si apre con de Minaur al servizio: il numero 5 tiene la battuta a zero, poi sciupa l’occasione per il 2-0 sul 30-40 del secondo game. Questa volta è Vacherot ad essere cinico nei momenti importanti: il monegasco nel quinto gioco opera il break a quindici, allunga sul 3-2, poi annulla l’opportunità per l’immediato controbreak nel game successivo. De Minaur resta in scia e si porta sul 3-4, poi nell’ottavo gioco manca altre quattro occasioni per riacciuffare l’avversario (delle quali 3 consecutive sullo 0-40): Vacherot si porta sul 5-3 e l’australiano crolla, subendo il break che consegna il successo al monegasco sul 6-3 dopo 56 minuti.

Le statistiche sorridono a Vacherot, che vince 95 punti contro gli 89 di de Minaur, pur mettendo a segno meno vincenti, 21-32, ma concedendo anche meno errori non forzati, 34-43. Il dato che fa la differenza riguarda le palle break: il monegasco ne sfrutta 4 delle 10 avute a disposizione, mentre l’australiano ne converte soltanto 3, a dispetto delle 17 occasioni concesse dal padrone di casa.