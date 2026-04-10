Valentin Vacherot continua a stupire e rilancia: “Non vedo l’ora di giocare contro Alcaraz”

Valentin Vacherot prosegue nella sua storica cavalcata al Rolex Monte-Carlo Masters. Il monegasco ha sconfitto nell’ultimo quarto di finale l’australiano Alex de Minaur col punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, conquistando la sua quarta vittoria contro un top-10 e accedendo così alla semifinale dove ad attenderlo ci sarà il n.1 del ranking, Carlos Alcaraz.

Grazie a questo risultato, Vacherot è diventato il primo giocatore del Principato a raggiungere il penultimo atto nel torneo di casa: “È un grande onore essere in semifinale con i tre migliori giocatori degli ultimi anni”, ha detto Vacherot. “Non vedo l’ora di giocare contro Carlos domani nella mia città natale, è fantastico“, ha aggiunto.

Contro De Minaur, il tennista monegasco ha annullato in modo decisivo tutte e sei le palle break affrontate nel terzo set, esprimendo un tennis eccezionale nel finale, trionfando dopo due ore e 24 minuti. “Tutti i ragazzi tra il pubblico che cantavano sono i miei migliori amici da quando avevo nove o dieci anni. È raro che un giocatore abbia questa opportunità di avere così tante persone intorno. Sono davvero fortunato ad avere un torneo nel mio club“, ha concluso.

Una storia straordinaria quella di Vacherot, ricordando il trionfo a Shanghai nell’ottobre scorso che ha cambiato radicalmente la sua avventura nel circuito. In questa stagione aveva raggiunto i quarti ad Acapulco e gli ottavi a Miami, ma sulla terra di casa è tornato a incidere in maniera importante come fatto in Cina e la top-20 è un target già centrato.